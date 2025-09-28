محسن صالح: تعرّضت لهجوم شديد بسبب «كولر».. ولهذا السبب طالبت برحيل موسيماني عن الأهلي

أكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، أنه تعرض لاتهامات باطلة خلال فترة رئاسته للجنة التخطيط، أبرزها اتهامه بتسريب أخبار النادي.

وقال “صالح”، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح على قناة "أون": “تم اتهامي بتسريب أسرار الأهلي بعد انتقاد كولر، وهذا عارٍ تمامًا من الصحة”.

وأضاف: “من المستحيل أن أفشي أي سر من أسرار الأهلي، وليس أنا وحدي من انتقد كولر، بل الشارع الأهلاوي كله طالب برحيله”.

وتابع: “تعرضت لهجوم شديد بسبب كولر، لكننا لم نتحدث أو نكشف أي سر من أسرار النادي، سواء أنا أو حسام غالي أو زكريا ناصف”.

واختتم قائلاً: “كنت من أشد المطالبين برحيل موسيماني عن تدريب الأهلي، لأنني رأيت أنه أقل من مستوى النادي”.