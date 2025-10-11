قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة "رحلة" لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة

إصلاح خط مياه
إصلاح خط مياه
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد أفادت بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بشارع الهرم عند ناصية شارع فريد السباعي.


وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتقال إلى موقع الكسر وبدء أعمال الإصلاح الفوري، و التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وحي الطالبية لتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة وتسهيل حركة المركبات بالمنطقة لحين الانتهاء من الأعمال.


وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بقطع المياه مؤقتًا اعتبارًا من ناصية شارع كفر طهرس وحتى شارع ضياء والمتفرعات المحيطة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.
وشدد محافظ الجيزة على سرعة إنجاز أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن، موجّهًا بمتابعة الموقف ميدانيًا والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لضمان سرعة عودة الخدمة للمواطنين بصورة آمنة ومنتظمة.

