الحركة الوطنية: عودة النازحين في قطاع غزة انتصار جديد لجهود مصر لإحياء السلام بالمنطقة

أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن مشاهد عودة النازحين إلى قطاع غزة، انتصار جديد للجهود المصرية في وقف الحرب التي استمرت لأكثر من عامين.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: مصر حينما تعد تفي بوعدها، الرئيس السيسي وكل قيادات الدولة المصرية منذ اليوم الأول، كان موقفهم واضح من رفض التهجير والنزوح، وهذا الوعد يتحقق بفضل الجهود المستمرة على كافة المستويات.

وأشار الشاهد، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال جهود مصر في إعادة إعمار غزة، في إطار حرصا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشاد رئيس حزب الحركة الوطنية، بالتحركات المصرية كذلك للحضور العالمي في شرم الشيخ لتوقيع الاتفاق، مؤكدا أن هذه رسالة للعالم بأن مصر دولة السلام في المنطقة.