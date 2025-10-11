مقرر أممي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة ويجب الإسراع في إعادة الإعمار

رحّب باللا كريشيان رجا جوبال، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة ضرورية نحو استعادة الاستقرار بعد عامين من الحرب المتواصلة.

كارثة إنسانية

وأكد جوبال، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما حدث في شمال غزة من دمار هو «كارثة إنسانية»، إذ تم تدمير نحو 80% من المباني في الشمال فيما تضرر حوالي 22% من مباني القطاع ككل تدميرًا بالغًا.

وأوضح أن من يعودون إلى شمال غزة يعلمون أن منازلهم لم تعد موجودة، مما يجعل العودة شبه مستحيلة دون تحرك سريع لإعادة البناء، مؤكدًا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية مزدوجة: الأولى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والغذاء والمأوى عبر معبر رفح، والثانية البدء الفوري في وضع خطة لإعمار غزة.

العودة إلى نقطة الصفر

وحذر جوبال من العودة إلى نقطة الصفر قائلًا: «في بداية عام 2025 شهدنا اتفاقًا مشابهًا، لكننا لا نريد تكرار المأساة»، داعيًا إسرائيل إلى الالتزام الكامل بالاتفاق والسماح بدخول المساعدات دون عوائق.