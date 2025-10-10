محافظة الجيزة تفرض الانضباط في الشوارع وتواصل حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين السيولة المرورية أمام المواطنين.

وفي هذا الإطار قام حي الهرم بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع الوفاء والأمل وخالد بن الوليد بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الهرم، استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات للمحال التجارية والمطاعم ورفع الفريزة والعربات المخالفة التي تعيق حركة السير وتشوه المظهر العام.

اسفرت الحملة عن رفع كافه حالات الاشغال والتعديات محل شكاوي المواطنين وفتح الطريق امام الحركة مع التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وبمشاركة الأجهزة المعنية.