بالصور

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
آية التيجي

يبحث الكثير من محبي المطبخ المصري عن طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وشهية، ويُعد هذا الطبق من الأكلات المصرية الأصيلة التي تُقدم في العزومات والمناسبات، حيث يتميز بطعمه الغني وقيمته الغذائية العالية. 

وقدّمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفتها المميزة للفريك باللحمة المفرومة خلال برنامجها العزومة، بخطوات بسيطة تضمن لكِ نتيجة مثالية كل مرة.

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

المكونات:

كوبان من الفريك المغسول والمصفّى.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

فصّان من الثوم المفروم.

جزرة مبشورة.

كوب من مكعبات الطماطم أو ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقتان من السمن أو الزيت.

كوبان من المرق (شوربة).

ورقة لورا.

ملح – فلفل أسود – حبهان بودرة – رشة سكر (اختياري).

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

طريقة التحضير:

ـ في قدر على النار، ضعي السمن وأضيفي البصل المفروم حتى يذبل.

ـ أضيفي الثوم ثم اللحمة المفرومة، وقلّبي حتى يتغيّر لونها.

ـ أضيفي الجزر المبشور والطماطم، واتركي المزيج حتى يتسبك.

ـ تبّلي بالملح والفلفل والحبهان وورق اللورا، ويمكن إضافة رشة سكر خفيفة لتعديل الحموضة.

ـ أضيفي المرق واتركيه حتى يغلي، ثم ضعي الفريك المغسول وقلّبي برفق.

ـ غطّي القدر واتركيه على نار هادئة حتى ينضج الفريك ويمتص السوائل تمامًا.

ـ قدّمي الفريك باللحمة المفرومة ساخنًا مع سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء.

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ يمكن استبدال المرق بالماء الدافئ مع مكعب مرقة حسب الرغبة.

ـ للحصول على نكهة مميزة، يُفضل تحمير اللحمة قليلًا قبل إضافة الفريك.

ـ يمكن تزيين الوجه بالمكسرات أو البقدونس المفروم قبل التقديم.

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة فاطمة أبو حاتي وصفات مصرية أكلات رمضان وصفات الشيف فاطمة أبو حاتي أكل بيتي مصري

