محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية
اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: أنشأنا 11 مخيما في جنوب القطاع
الأهلى يترقب وصول الدوليين قبل السفر لمواجهة إيجل نوار
سوزي الأردنية في التحقيقات: محتواي كوميدي ومحصلش إني نشرت حاجة خارجة
رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل
من تل أبيب.. ويتكوف يشكر الرئيس السيسي و القادة العرب للتوصل لوقف إطلاق النار
عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي: مطار الخرطوم يعود للخدمة قريبا
الأهلي يفاوض البنك لضم مدافع الفريق
هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب
ادفن نفسك يا محمد يا ناصر.. أحمد موسى يهاجم عناصر إخوانية تشوه دور مصر تجاه فلسطين
وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسين لبيب ومرتضى منصور.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

سوزي الأردنية في التحقيقات: محتواي كوميدي ومحصلش إني نشرت حاجة خارجة

رامي المهدي

كشفت المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية" خلال تحقيقات النيابة العامة عن طبيعة المحتوى الذي تنشره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تقدم محتوى كوميدي، نافية ما يثار حول نشر فيديوهات خادشة للحياء أو تحرض على الفسق والفجور.

وأوضحت المتهمة قائلة: “أنا منشرتش أي فيديوهات خارجة أو مسيئة”الفيديوهات اللي بنشرها تتناول تفاصيل حياتي اليومية فقط، وهي نوع من الترفيه والكوميديا."

وتابعت، أن هناك العديد من الفنانين والممثلين الذين يقلدونني، فكيف يمكن أن أنشر محتوى مخالف بينما يُقلدني الآخرون؟.

وأشارت المتهمة إلى أنها لم تكن على علم بالتهم الموجهة إليها مؤخرًا، وأكدت أن قضايا سابقة تعلقت باستخدام بعض الألفاظ قد حُكم فيها وتم التسوية بينها وبين والدها، بعد ذلك التزمت بعدم نشر أي محتوى مخالف.

وأكدت في ختام اعترافاتها أنها حريصة على تقديم محتوى يحترم الجمهور ولا يتعارض مع القيم والمبادئ.

أحالت جهات التحقيق "سوزي الأردنية" للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وحددت جلسة 8 أكتوبر 2025 لنظر أولى جلسات محاكمتها، في اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام، وارتكاب أفعال فاضحة عبر الإنترنت، إلى جانب واقعة غسل أموال.

وجاء في قرار الإحالة، أن المتهمة أنشأت وأدارت واستخدمت حسابين إلكترونيين على تطبيق "تيك توك" يحملان اسمي "سوزي الأردنية" و"سوزي المستخبية elsoozz1"بغرض ارتكاب جرائم مخلة بالآداب العامة ونشر محتوى منافي للقيم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت عبر الحسابين مقاطع مرئية وبثًا مباشرًا تضمّن عبارات وألفاظًا نابية، وصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة لأخلاقيات المجتمع المصري، كما تضمن البث أفعالاً فاضحة ارتكبتها المتهمة علنًا، وتم توثيقها وإعادة نشرها على منصات التواصل.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة اعتدت على القيم الأسرية والمجتمعية من خلال نشر محتوى مرئي يخالف الآداب العامة، وتم رصد تلك الوقائع بمحاضر رسمية أرفقت بالتحقيقات.

وقررت جهات التحقيق نسخ صورة من الأوراق لفتح تحقيق مستقل بشأن شبهة غسل الأموال الناتجة عن أرباح تلك الأنشطة، على أن يتم إخطار المتهمة بجلسة المحاكمة القادمة.

