تفاصيل إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة بتهمة خدش الحياء

أحالت جهات التحقيق "سوزي الأردنية" للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وحددت جلسة 8 أكتوبر 2025 لنظر أولى جلسات محاكمتها، في اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام، وارتكاب أفعال فاضحة عبر الإنترنت، إلى جانب واقعة غسل أموال.

وجاء في قرار الإحالة، أن المتهمة أنشأت وأدارت واستخدمت حسابين إلكترونيين على تطبيق "تيك توك" يحملان اسمي "سوزي الأردنية" و"سوزي المستخبية elsoozz1"بغرض ارتكاب جرائم مخلة بالآداب العامة ونشر محتوى منافي للقيم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت عبر الحسابين مقاطع مرئية وبثًا مباشرًا تضمّن عبارات وألفاظًا نابية، وصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة لأخلاقيات المجتمع المصري، كما تضمن البث أفعالاً فاضحة ارتكبتها المتهمة علنًا، وتم توثيقها وإعادة نشرها على منصات التواصل.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة اعتدت على القيم الأسرية والمجتمعية من خلال نشر محتوى مرئي يخالف الآداب العامة، وتم رصد تلك الوقائع بمحاضر رسمية أرفقت بالتحقيقات.

وقررت جهات التحقيق نسخ صورة من الأوراق لفتح تحقيق مستقل بشأن شبهة غسل الأموال الناتجة عن أرباح تلك الأنشطة، على أن يتم إخطار المتهمة بجلسة المحاكمة القادمة.