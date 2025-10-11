قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان: يجب على إسرائيل وقف سياستها العدوانية في قطاع غزة
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء يتفقد "ممشى أهل مصر" ببنها
رونالدو يدخل نادي المليارديرات.. من يتفوق عليه في عالم كرة القدم؟
عماد الدين حسين: بداية تنفيذ خطة ترامب ووقف إطلاق النار يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به
رئيس قبرص يشيد بجهود الرئيس السيسي في تيسير التوصل لوقف حرب غزة
أزمة قلبية..وفاة الرائد محمد معوض أثناء أداء واجبه في الأقصر
سؤال غريب من سيدة لدار الإفتاء حول التجسس.. أمين الفتوى يرد
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
"مهين للصحافة".. بابا الفاتيكان يدين نشر العناوين المضللة في وسائل الإعلام
الرئيس السيسي يدعو نظيره القبرصي للمشاركة في احتفالية إبرام وقف الحرب
رئيس الوزراء: الفتاة المصرية أثبتت قدرتها على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تفاصيل إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة بتهمة خدش الحياء

رامي المهدي

أحالت جهات التحقيق "سوزي الأردنية" للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وحددت جلسة 8 أكتوبر 2025 لنظر أولى جلسات محاكمتها، في اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام، وارتكاب أفعال فاضحة عبر الإنترنت، إلى جانب واقعة غسل أموال.

وجاء في قرار الإحالة، أن المتهمة أنشأت وأدارت واستخدمت حسابين إلكترونيين على تطبيق "تيك توك" يحملان اسمي "سوزي الأردنية" و"سوزي المستخبية elsoozz1"بغرض ارتكاب جرائم مخلة بالآداب العامة ونشر محتوى منافي للقيم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت عبر الحسابين مقاطع مرئية وبثًا مباشرًا تضمّن عبارات وألفاظًا نابية، وصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة لأخلاقيات المجتمع المصري، كما تضمن البث أفعالاً فاضحة ارتكبتها المتهمة علنًا، وتم توثيقها وإعادة نشرها على منصات التواصل.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة اعتدت على القيم الأسرية والمجتمعية من خلال نشر محتوى مرئي يخالف الآداب العامة، وتم رصد تلك الوقائع بمحاضر رسمية أرفقت بالتحقيقات.

وقررت جهات التحقيق نسخ صورة من الأوراق لفتح تحقيق مستقل بشأن شبهة غسل الأموال الناتجة عن أرباح تلك الأنشطة، على أن يتم إخطار المتهمة بجلسة المحاكمة القادمة.

