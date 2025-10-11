قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخصين في حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وسيارةربع نقل بطريق أبوسمبل/أسوان البرى

محمد عبد الفتاح

لقى شخصين مصرعهما ، نتيجة وقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وسيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل / أسوان البرى ، وتم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وسيارة ربع نقل على طريق أسوان / أبوسمبل البرى ، وتحديداً عند الكيلو 90 ، ونتج عن الحادث مصرع شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى أبوسمبل الدولى فى محاولة إنقاذهما ولكن فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينتة والوقوف على أسباب الواقعة ، وازالة أثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة .

