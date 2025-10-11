قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
محافظات

إزالة للتعديات بمدن أسوان وإدفو ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27.. صور

ازالة التعديات باسوان
ازالة التعديات باسوان
محمد عبد الفتاح

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالتى تعدى بمساحة 2400 م2 بمناطق حديقة المحمودية وعمارات الرى والصرف بنطاق قطاع المحمودية ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل تم إزالة 7 حالات تعدى بمساحة 7600 م2 بقرية العطوانى التابعة لقروى الرديسية بحرى ، وشارك فى جهود الحملة نواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية.

وتم رفع مخلفات الإزالة بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين .

إزالة التعديات

هذا وإستعداداً لموسم السيول ورفع درجة الجاهزية وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

قام محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة بجولة تفقدية شملت إدارات الرمادي وإدفو ، بالإضافة إلى مركز الإغاثة بالرديسية ، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جاهزية تلك الإدارات والمراكز فى تقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية للمواطنين .

وأوضح أن هذه الجولة تأتى تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان بضرورة رفع كفاءة مراكز الإغاثة وتحقيق الجاهزية الكاملة للتعامل مع أى طوارئ أو حالات إنسانية عاجلة بما يضمن تقديم الدعم والمساندة السريعة للمواطنين في مختلف الظروف ، كما أن ذلك يتماشى مع توجيهات الدولة فى تعزيز مظلة الحماية الإجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أدعية النبي لعلاج الأرق

أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب

فصل الكهرباء

للصيانة .. انقطاع الكهرباء غدًا عن 3 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ

جانب من المضبوطات

تموين الشرقية: ضبط 4.5 طن دقيق بلدى لإعادة بيعها بالمخابز السياحية بالحسينية

الندوة

“البصمة البيئية والتحول الأخضر”..ندوة بجامعة قناة السويس لتعزيز الوعي بالطاقة النظيفة

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

