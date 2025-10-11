إزالة للتعديات بمدن أسوان وإدفو ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27.. صور

تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالتى تعدى بمساحة 2400 م2 بمناطق حديقة المحمودية وعمارات الرى والصرف بنطاق قطاع المحمودية ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل تم إزالة 7 حالات تعدى بمساحة 7600 م2 بقرية العطوانى التابعة لقروى الرديسية بحرى ، وشارك فى جهود الحملة نواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية.

وتم رفع مخلفات الإزالة بإستخدام معدات الوحدة المحلية ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالفين .

إزالة التعديات

هذا وإستعداداً لموسم السيول ورفع درجة الجاهزية وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

قام محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة بجولة تفقدية شملت إدارات الرمادي وإدفو ، بالإضافة إلى مركز الإغاثة بالرديسية ، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جاهزية تلك الإدارات والمراكز فى تقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية للمواطنين .

وأوضح أن هذه الجولة تأتى تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان بضرورة رفع كفاءة مراكز الإغاثة وتحقيق الجاهزية الكاملة للتعامل مع أى طوارئ أو حالات إنسانية عاجلة بما يضمن تقديم الدعم والمساندة السريعة للمواطنين في مختلف الظروف ، كما أن ذلك يتماشى مع توجيهات الدولة فى تعزيز مظلة الحماية الإجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً .