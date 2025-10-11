محافظ أسوان يشيد بسداد المصروفات الدراسية والمدن الجامعية لـ355طالب وطالبة

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود الرائدة التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير لتلبية إحتياجات الأسر ورسم الفرحة على وجوه الطلاب بكليات جامعة أسوان وكلية البنات الأزهرية من خلال دفع وسداد المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية لـ 355 طالب وطالبة وذلك من خلال توفير دعم مالى وصل إلى 479 ألف جنيه من المؤسسة .

وأكد على أهمية الدور المجتمعى والتنموى لتكاتف مثل هذه المؤسسات ، ومن بينها مؤسسة مصر الخير برعاية كريمة من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة بما يساهم فى مساندة الجهود الحكومية من أجل تحقيق الحماية الإجتماعية والمعيشية والإقتصادية للمواطنين ، والحالات التى تحتاج إلى تدخلات وإعانات عاجلة .

فيما أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة بأنه فى ظل التنسيق المتواصل مع محافظ أسوان ، فسوف تقوم مؤسسة مصر الخير من خلال قسم " أبن السبيل " بسداد المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية للطلبة المغتربين الغير قادرين حيث تم تخصيص مبلغ 374 ألف جنيه لطلاب جامعة أسوان تشمل سداد المصروفات الدراسية لـ 200 طالب وطالبة بإجمالى مبلغ 214 ألف جنيه ، مع سداد مصروفات الإقامة لـ 50 طالب وطالبة بإجمالى مبلغ 160 ألف جنيه .

مصر الخير

وأشار المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير إلى أنه تم تخصيص مبلغ 105 ألف جنيه لطالبات كلية البنات الأزهرية بأسوان تشمل سداد المصروفات الدراسية لـ 75 طالبة بإجمالى مبلغ 54 ألف جنيه ، مع سداد مصروفات الإقامة لـ 30 طالبة بإجمالى مبلغ 51 ألف جنيه .

فيما قام محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان بجولة تفقدية شملت إدارات الرمادي وإدفو ، بالإضافة إلى مركز الإغاثة بالرديسية ، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى جاهزية تلك الإدارات والمراكز فى تقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية للمواطنين .