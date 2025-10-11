قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 11-10-2025

نستعرض مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار، حيث يفضل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

 وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، ما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011: 5:15 صباحاً.

قطار رقم 981: 5:30 صباحاً. 

قطار رقم 983: 7:30 صباحاً.

قطار رقم 2007: 15:15 مساءً.

قطار رقم 2015 إسباني مطور لـVIP): 16:00 مساءً).

قطار رقم 997: 8:45 مساءً.

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين؛ الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031: 7:00 مساءً.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 83: 16:20 مساءً.

قطار رقم 87: 17:15 مساءً.

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.

تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

وتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز، والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

 تشهد محافظة أسوان اليوم، السبت 11-10-2025، طقسًا مستقرًا مشمسًا.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، هناك استمرار فى التحسن النسبى فى الأحوال الجوية الانخفاض الطفيف فى درجة الحرارة.

