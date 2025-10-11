أزمة قلبية..وفاة الرائد محمد معوض أثناء أداء واجبه في الأقصر

خيم الحزن على محافظة الأقصر صباح اليوم السبت عقب وفاة الرائد محمد معوض أحد ضباط الشرطة المتميزين بقسم شرطة الأقصر، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية عمله، ليسدل الستار على رحلة من العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين.

وشهدت مديرية الأمن وزملاء الراحل حالة من الحزن الشديد لفقدان أحد أبرز الضباط المشهود لهم بالكفاءة والانضباط، فيما نعاه المئات من أبناء الأقصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن الفقيد كان نموذجًا مشرفًا لرجل الشرطة المخلص الذي يؤدي عمله في صمت وإخلاص دون كلل أو تهاون.

وأكد المقربون من الرائد محمد معوض أنه كان يتمتع بسيرة طيبة بين زملائه، ويحرص على مساعدة الجميع، وكان دائم الابتسام رغم ضغوط العمل، مما جعله يحظى بحب واحترام كل من تعامل معه داخل وخارج نطاق عمله.

وتحولت صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء كبير، امتلأ بصور الراحل ودعوات الرحمة والمغفرة، معبرين عن صدمتهم لرحيله المفاجئ، خاصة أنه كان في قمة عطائه المهني.