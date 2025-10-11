العثور على جثة مجهولة في ترعة أصفون أمام موقف الأقاليم بإسنا جنوب الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب الاقصر صباح اليوم واقعة غامضة بعد العثور على جثة لشخص اربعينى داخل ترعة أصفون أمام موقف الأقاليم، ما أثار دهشة الأهالي الذين أبلغوا الجهات الأمنية فورًا

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة إسنا إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وسط متابعة من المواطنين الذين تجمعوا لمشاهدة الموقف

وتبين من المعاينة الأولية أن المتوفى ما زال مجهول الهوية حتى الآن، وكان يحتفظ بجميع متعلقاته الشخصية، من أموال وهواتفه ومتعلقاته، كما لوحظ وجود ضربة في مقدمة الرأس يُرجح أنها نتيجة سقوط قوي داخل المياه، خاصة أن رأسه كانت ملفوفة بقطعة شاش

وتم نقل الجثة إلى مستشفى إسنا المركزي لحين صدور تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد سبب الوفاة الحقيقي، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جمع التحريات لمعرفة ملابسات الحادث وكشف هوية صاحب الجثة