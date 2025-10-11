مياه الشرب بالأقصر: غسيل وتطهير الشبكات بمنطقة المنشأة العماري

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتنفيذ أعمال غسيل وتطهير شبكات مياه الشرب بمنطقة المنشأة العُماري وتوابعها، وذلك ضمن خطتها الدورية للحفاظ على جودة المياه وضمان وصولها آمنة ونقية لجميع المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال الصيانة الوقائية والتطهير المنتظم لشبكات المياه في مختلف المناطق، بهدف رفع كفاءة الشبكات وتحسين الضغوط والحفاظ على جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية والمعايير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن أعمال الغسيل والتطهير تُنفذ بواسطة فرق فنية متخصصة من إدارات التشغيل والصيانة والمعامل والجودة، التي تقوم بالمرور الميداني على الشبكات والتأكد من سلامة الخطوط ونقاء المياه بعد الانتهاء من الأعمال، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المواطنين في محافظة الأقصر.

كما وجّه اللواء أحمد محمد رمضان الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المتواصلة في تنفيذ خطة الغسيل في مواعيدها المحددة، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في تطوير أدائها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في إطار خطة شاملة تغطي جميع المدن والمراكز.

ودعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المواطنين إلى التواصل مع الشركة لتقديم أي ملاحظات أو استفسارات عبر الخط الساخن 125 أو من خلال الصفحات الرسمية، مؤكدة استمرارها في العمل من أجل تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة لجميع أهالي المحافظة.