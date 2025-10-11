مياه الشرب بالأقصر: غسيل وتطهير الشبكات بمنطقة المنشأة العماري

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو
مدبولي: الجولات الميدانية تهدف لإزالة العراقيل والمعوقات أمام المشروعات الجاري تنفيذها
تأسيس شركات.. البنك المركزي يعلن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتنفيذ أعمال غسيل وتطهير شبكات مياه الشرب بمنطقة المنشأة العُماري وتوابعها، وذلك ضمن خطتها الدورية للحفاظ على جودة المياه وضمان وصولها آمنة ونقية لجميع المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال الصيانة الوقائية والتطهير المنتظم لشبكات المياه في مختلف المناطق، بهدف رفع كفاءة الشبكات وتحسين الضغوط والحفاظ على جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية والمعايير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن أعمال الغسيل والتطهير تُنفذ بواسطة فرق فنية متخصصة من إدارات التشغيل والصيانة والمعامل والجودة، التي تقوم بالمرور الميداني على الشبكات والتأكد من سلامة الخطوط ونقاء المياه بعد الانتهاء من الأعمال، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات المواطنين في محافظة الأقصر.

كما وجّه اللواء أحمد محمد رمضان الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المتواصلة في تنفيذ خطة الغسيل في مواعيدها المحددة، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في تطوير أدائها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في إطار خطة شاملة تغطي جميع المدن والمراكز.

ودعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المواطنين إلى التواصل مع الشركة لتقديم أي ملاحظات أو استفسارات عبر الخط الساخن 125 أو من خلال الصفحات الرسمية، مؤكدة استمرارها في العمل من أجل تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة لجميع أهالي المحافظة.

