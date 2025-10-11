قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الأقصر: ندوة بوحدة سكان الطود تناقش تأثير الصحة النفسية على جودة الحياة ضمن مبادرة "الأقْصريات في الخير"
شمس يونس

نظمت وحدة السكان بمركز ومدينة الطود جنو الاقصر  ندوة توعوية بعنوان «الصحة النفسية وأثرها على جودة الحياة»، بالتعاون مع اتحاد شباب الأقصر وجمعية نجع أبو بكر للتنمية، ضمن فعاليات مبادرة «الأقْصريات في الخير» التي تستهدف نشر الوعي المجتمعي وتعزيز التنمية البشرية.

جاءت الندوة بمشاركة نحو 35 من المواطنين من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وتناولت أهمية الوعي بالصحة النفسية ودورها في تحسين جودة الحياة والإنتاجية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد المدثر أحمد عبد الرؤوف، أهمية الموازنة بين الصحة النفسية والجسدية، مشيرًا إلى أن الدعم النفسي والعلاج السليم يسهمان في بناء شخصية متوازنة ومنتجة. كما أوضح أن الاهتمام بالصحة النفسية يعد استثمارًا مباشرًا في استقرار الأسرة والمجتمع.

من جانبه، تحدث فضيلة الشيخ محمد علي أحمد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف عن البعد الديني للصحة النفسية، مؤكدًا أن الطمأنينة النفسية هي أساس العبادة الصحيحة وأداء الواجبات الاجتماعية بروح متزنة ومطمئنة.

وشهدت الندوة حضور عدد من القيادات المحلية والتنفيذية، من بينهم اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، وأحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة الطود، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، إلى جانب هبة رمضان المنسق المجتمعي، وأحمد عبد اللطيف الشناوي مقرر وحدة السكان وحماية الطفل بالطود، والمهندس إسلام الدهرين رئيس اتحاد شباب الأقصر، وإبراهيم حامد رئيس مجلس إدارة جمعية نجع أبو بكر للتنمية، ومتطوعي وحدة السكان واتحاد الشباب.

وأكدت رشا شعبان أن وحدة السكان تواصل تنفيذ الندوات والأنشطة المجتمعية ضمن الخطة السكانية الشهرية، بدعم من وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في محافظة الأقصر.

كما أشار المهندس إسلام الدهرين إلى أن هذه الندوات تسهم في بناء وعي حقيقي بأهمية الصحة النفسية في نهضة المجتمع، مؤكدًا استمرار التعاون بين اتحاد شباب الأقصر ووحدة السكان في تنفيذ البرامج التوعوية الهادفة لبناء الإنسان وتنمية قدراته.

