جامعة الأقصر تطلق حملة لا للإدمان لتوعية طلاب المدارس بمخاطر المخدرات

نظمت جامعة الأقصر ندوة توعوية بمدرسة العوامية الرسمية للغات بعنوان «لا للإدمان»، بهدف تعريف طلاب المرحلة الابتدائية بمخاطر الإدمان بأنواعه سواء المشروبات أو الإدمان التكنولوجي، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة الدكتور صفوت الجارحي.

وخلال الندوة، تناولت الدكتورة رضا عطا الله منسق التواصل المجتمعي بجامعة الأقصر، صور الإدمان المختلفة وأثرها السلبي على الفرد والأسرة والمجتمع، مؤكدة أهمية ترسيخ الوعي لدى الأطفال بضرورة تجنب السلوكيات التي تقود إلى الإدمان أو الاعتياد الخاطئ بدافع اللهو أو الفضول.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ ورشة عمل فنية عبّر من خلالها الطلاب عن رؤيتهم لموضوع الإدمان برسم صور وأشكال رمزية، حيث تم تشجيعهم على تلوين الرسوم الإيجابية بألوان مبهجة والسلبية بألوان قاتمة، كوسيلة لغرس قيم التمييز بين السلوكيات الصحية والضارة بطريقة بصرية وتفاعلية.

وفي ختام الندوة، قدم الطلاب كلمات رمزية موجهة إلى المدمنين والمتعاطين، دعوا فيها إلى الإقلاع عن الإدمان حفاظًا على حياتهم ومستقبلهم، مؤكدين رفضهم التام لكل ما يؤدي إلى الضرر الذاتي أو المجتمعي.

ومن المقرر أن تواصل جامعة الأقصر تنفيذ سلسلة من هذه الندوات في مختلف المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية، ضمن خطة شاملة لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان بكافة أشكاله.