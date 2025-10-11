إقبال على سيارات خدمة العملاء المتنقلة لمياه الأقصر بالمدن والقرى

تشهد سيارات خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر إقبالًا ملحوظًا من المواطنين في مختلف المدن والقرى، بعدما نجحت في تسهيل الحصول على الخدمات دون الحاجة للتنقل أو الانتظار في المكاتب.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وضمن خطة الشركة لتطوير آليات التواصل الميداني وتحسين مستوى الأداء.

ووجّه اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بتكثيف انتشار سيارات خدمة العملاء المتنقلة في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت والطود والقرنة، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم خدمات فورية تشمل تحصيل فواتير المياه، واستقبال طلبات العدادات الجديدة، وتحديث البيانات، واستقبال الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد.

وفي مركز الطود، نظمت فرق التوعية بالشركة حملة موسعة لتعريف المواطنين بمشروع الصرف الصحي الجديد الذي دخل الخدمة مؤخرًا، من خلال تشغيل محطة رفع صرف صحي "أبو مسلم"، والتي تُعد من المشروعات الحيوية التي تعكس جهود الدولة في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات بالمناطق الريفية. كما تم توعية الأهالي بأهمية سرعة التعاقد على الخدمة الجديدة وتوضيح خطوات التوصيل للمنازل.

كما واصلت السيارات جولاتها في شوارع إسنا والأقصر والقرنة لليوم الثاني على التوالي، لتقديم خدماتها في أماكن تجمعات المواطنين أمام المصالح الحكومية والأسواق الشعبية، بما ساهم في تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين ومسؤولي الشركة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمة.

وأكد اللواء أحمد رمضان أن مبادرة السيارات المتنقلة تأتي ضمن جهود الشركة لتطوير أساليب العمل والوصول إلى المواطنين في القرى والمناطق النائية، مشيرًا إلى أن الشركة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها وتسعى لتوفير خدمات متميزة تليق بأبناء الأقصر، من خلال تطبيق أحدث الوسائل التقنية وتدريب الكوادر البشرية على حسن التعامل وسرعة الاستجابة.

وأضاف أن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة تتضمن توسيع نطاق عمل السيارات المتنقلة لتغطية جميع مراكز المحافظة، مع تكثيف حملات التوعية الخاصة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مشروعات الصرف الصحي، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.