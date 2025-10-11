إزالة 14 حالة تعد على الأراضي وفك 2 شدة خشبية بغرب الأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر برئاسة العميد أحمد الهوارى رئيس المدينة وبالتنسيق مع مركز شرطة أرمنت إزالة عدد 1 حالة غير صالحة للتقنين (أرض فضاء بمعاينة لجنة المعاينة والتسعير بالمركز )، بمساحة 110 فدان تقريباً ، كما تم إزالة إعادة تعديات علي أراضي مستردة سابقاً بمساحات 900 فدان تقريباً عبارة عن أعمال بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بطريق الظهير الصحراوى الغربي بقرية المحاميد قبلي.

كما تم إزالة عدد 10 حالات تعدي علي أرض زراعية عدد 5 حالات بقرار إزالة وعدد 5 حالات في المهد بإجمالي 12 قيراط تقريباً ( 2100 متر تقريبا ) ،وتم التحفظ علي عدد 179 ماسورة أقطار مختلفة



وذلك بحضور مدير عام أملاك الدولة بالأقصر ونواب رئيس المركز ورؤساء القرى وجميع أعضاء لجنة المعاينة والتسعير وبمعدات مركز ومدينة أرمنت.

كما تم إزالة تعدي علي أرض أملاك دولة بمساحة 8 افدنة بنطاق المحاميد قبلي مركز أرمنت وإحباط محاولة إستيلاء أحد المواطنين بقرية المحاميد بحرى على مساحة 3 أفدنة أرض مستردة وذلك من خلال تسوية أرض أملاك دولة بلودر فتم التحفظ على عدد 2بطارية لودر و تحرير مذكرة لمركز شرطة أرمنت لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تم التحفظ علي معدات تعدى على أرض أملاك دولة وعمل شبكة مياه وإزالة مبنى بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت وإزالة أجزاء من شبكات مواسير بلاستيك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمت كافة الأعمال بتأمين قوة أمنية من مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء محمد لطفي مساعد مدير الأمن والعميد أحمد صبحي مأمور مركز أرمنت والمقدم أحمد المغربي رئيس وحدة مباحث المركز والقوة المرافقة.

ياتى ذلك في اطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 بإزالة الحالات الغير مستوفاه لشروط وضوابط التقنين وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، و لعدم إستغلال المواطنين صدور قانون تقنين وضع اليد علي بعض أراضي أملاك الدولة رقم 168 لسنة 2025 والقيام بتعديات جديدة بغرض الدخول في ظل القانون الجديد.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بتنفيذ عدد 2حالة فك شدة خشبية تعدى على أرض زراعية بقرية المحاميد بحرى وقرية السلام على مساحة 280متر، و تمت الأعمال تحت إشراف رؤساء قريتي المحاميد والسلام وسكرتيرى القرى ومدير المتابعة الميدانية.