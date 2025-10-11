الطب البيطري بالأقصر يحصن 21929 رأس ماشية ويعزز حماية الثروة الحيوانية

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر جهودها المكثفة لحماية الثروة الحيوانية وتنمية الإنتاج المحلي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور طارق لطفي، مدير عام مديرية الطب البيطري، أن شهر سبتمبر الماضي شهد نشاطًا مكثفًا في أعمال التحصين ضد الأمراض الوبائية التي تهدد الماشية، حيث تمكنت إدارة الطب الوقائي من تحصين 21929 رأسًا من الحيوانات ضد الأمراض المعدية والوبائية المختلفة التي تنتشر في بعض الفصول.



وقال لطفي إنه تم تحصين 20727 رأسًا ضد الحمى القلاعية، وهو المرض الأخطر الذي يصيب الماشية ويسبب خسائر كبيرة في الإنتاج الحيواني، كما تم تحصين نفس العدد من الحيوانات ضد حمى الوادي المتصدع لضمان رفع المناعة العامة للقطيع.

وأضاف أن الحملة شملت أيضًا تحصين 558 حيوانًا ضد الجلد العقدي و644 حيوانًا ضد جدري الأغنام، وذلك في إطار خطة شاملة تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مديرية الأقصر.

وأوضح مدير المديرية أن فرق التحصين انتشرت في جميع القرى والمدن من شرق وغرب الأقصر، وتلقت استجابة كبيرة من المربين، مؤكدًا أن الهدف من تلك الحملات هو الوقاية قبل ظهور المرض وليس الانتظار حتى حدوث الإصابات.

وشدد “لطفي” على أن التحصين المنتظم يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعد مصدر رزق أساسي لآلاف الأسر الريفية، مشيرًا إلى استمرار الحملات الميدانية طوال الأشهر القادمة لضمان تغطية شاملة لجميع رؤوس الماشية بالمحافظة.