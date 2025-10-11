بيطري الأقصر يضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك ويحرر محاضر للمخالفين

تشهد محافظة الأقصر تكثيفًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمحال التجارية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، وتحت إشراف المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور طارق لطفي، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن فحص واستلام لحوم بإجمالي 12570.5 كجم، منها 6999 كجم لحوم حمراء و5571.5 كجم دواجن داخل الجهات الحكومية والمستشفيات والمدارس الفكرية والمدن الجامعية.

وأوضح لطفي أن اللجان البيطرية تمكنت من ضبط 227 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وقال: “كما تم تحرير 13 محضرًا رسميًا بحق المخالفين، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك لضمان الردع العام والحفاظ على الصحة العامة”.

وأضاف مدير المديرية أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق ومحال بيع اللحوم والمطاعم والمجازر، مشيرًا إلى أن الهدف هو حماية المواطنين من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن الحملات تعتمد على فحص العينات ميدانيًا والتأكد من سلامة الذبح وتاريخ الذبح والعرض، إلى جانب التأكد من نظافة أماكن التداول والحفظ.

وأكد “لطفي” أن التعاون مستمر مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين والشرطة لضبط أي مخالفات، منوها إلى أن الأقصر لن تسمح بمرور أي لحوم مجهولة المصدر داخل الأسواق المحلية.