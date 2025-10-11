بيطري الأقصر: تحصين 205 ألاف طائر ضد إنفلونزا الطيور

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر عن تنفيذ واحدة من أكبر حملات التحصين ضد إنفلونزا الطيور خلال شهر سبتمبر الماضي في خطوة تعكس الاهتمام المستمر بصحة الدواجن.



وقال الدكتور طارق لطفي مدير المديرية، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، ورعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك لحماية الثروة الداجنة ورفع كفاءة الأمن الغذائي بالمحافظة.



وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحصين 205500 طائر بمختلف الأنواع ضد مرض إنفلونزا الطيور، ضمن خطة شاملة تستهدف منع انتشار أي بؤر للمرض في المزارع أو المنازل.



وأضاف لطفي أن فرق التقصي الوبائي انتشرت في أسواق الماشية والطيور والمزارع، حيث تم إجراء الفحص الظاهري للطيور والتأكد من سلامتها وعدم وجود أعراض مرضية.



وأكد أن اللجان حرصت على توعية المربين والتجار بضرورة الالتزام ببرامج التحصين الدورية، وعدم نقل الطيور من المناطق المصابة، إلى جانب تطبيق إجراءات الأمان الحيوي داخل المزارع.



وأشار مدير المديرية إلى أن جميع أعمال التحصين تمت وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأنه تم التأكد من استخدام لقاحات مطابقة للمواصفات لضمان فاعلية التطعيم.



ولفت إلى أن المديرية تعمل على خطة مستمرة لتحصين الطيور والماشية معًا لتفادي أي خطر مشترك بين الثروتين الحيوانية والداجنة، مؤكدًا أن الأقصر تسعى لتكون نموذجًا في الوقاية من الأمراض الحيوانية والفيروسية.