ارتفاع مرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر إلى 35 متقدمًا

شهدت محافظة الأقصر استمرار الإقبال على الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة المستشار عبد الرحيم عبد المالك، أن اليوم السبت شهد تقدم مرشح جديد فقط، بينما لم تُسجَّل أي طلبات ترشح جديدة خلال يومي الخميس والجمعة.

وارتفع العدد الإجمالي للمتقدمين بأوراقهم لخوض السباق الانتخابي في الأقصر إلى 35 مرشحًا منذ فتح باب الترشح، وسط متابعة دقيقة من اللجنة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير الإجراءات في بيئة منظمة وآمنة.

وتضم محافظة الأقصر ثلاث دوائر انتخابية، جاءت أعداد المتقدمين بها حتى الآن الدائرة الأولى (بندر الأقصر والمركز) تقدم فيها 7 مرشحين

والدائرة الثانية (أرمنت والقرنة) شهدت تقدم 12 مرشحًا والدائرة الثالثة (إسنا) تصدرت القائمة بـ16 مرشحًا

وتواصل اللجنة استقبال طلبات الراغبين في الترشح يوميًا داخل محكمة الأقصر الابتدائية، مع توفير الدعم القانوني والفني الكامل للمرشحين، وذلك حتى غلق باب الترشح وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.