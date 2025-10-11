نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالات أكتوبر ويوم السلام بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر فعاليات الحفل الذى نظمته مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بالأقصر بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر ويوم السلام، إلى جانب افتتاح المعرض الفنى لطالبات المدرسة.

حضر الاحتفال العميد عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والراهبة إيفا صبحي مديرة المدرسة، وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

تضمن الحفل فقرات فنية متميزة قدمتها طالبات المدرسة، تناولت بطولات الجيش المصري فى حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى فقرة خاصة لتكريم أبناء الشهداء، ومعرض فني يعبر عن روح النصر والانتماء للوطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة وملحمة تاريخية تجسد تلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة في سبيل استرداد الأرض والكرامة.

وأشاد نائب المحافظ بمستوى الأداء والإبداع الذى قدمته الطالبات، مثمنًا جهود إدارة المدرسة في ترسيخ قيم الانتماء والوطنية والسلام فى نفوس الأجيال الجديدة، وداعيًا إلى مواصلة العمل والعطاء من أجل مستقبل مشرق لمصر.