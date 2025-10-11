قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالات أكتوبر ويوم السلام بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات
شمس يونس

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر فعاليات الحفل الذى نظمته مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بالأقصر بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر ويوم السلام، إلى جانب افتتاح المعرض الفنى لطالبات المدرسة.

حضر الاحتفال العميد عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والراهبة إيفا صبحي مديرة المدرسة، وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.

تضمن الحفل فقرات فنية متميزة قدمتها طالبات المدرسة، تناولت بطولات الجيش المصري فى حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى فقرة خاصة لتكريم أبناء الشهداء، ومعرض فني يعبر عن روح النصر والانتماء للوطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة وملحمة تاريخية تجسد تلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة في سبيل استرداد الأرض والكرامة.

وأشاد نائب المحافظ بمستوى الأداء والإبداع الذى قدمته الطالبات، مثمنًا جهود إدارة المدرسة في ترسيخ قيم الانتماء والوطنية والسلام فى نفوس الأجيال الجديدة، وداعيًا إلى مواصلة العمل والعطاء من أجل مستقبل مشرق لمصر.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

