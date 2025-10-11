الأهلى يترقب وصول الدوليين قبل السفر لمواجهة إيجل نوار

يترقب الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى موعد وصول الدوليين من المنتخبين الأول والثانى قبل السفر الخميس الى بوروندى استعدادا لمواجهة إيجل نوار المقرر لها السبت المقبل فى ذهاب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا على أن تقام مواجهة الإياب يوم 25 أكتوبر الحالى.

وينتهى المنتخب الوطنى من مهمته غدا أمام غينيا بيساو على أن يحصل اللاعبون على راحة بعد غد الاثنين، ثم يظهرون فى تدريبات الفريق الثلاثاء لأول مرة تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد بقيادة الدنماركى ييس توروب الذى تولى المسئولية بشكل رسمى أمس الجمعة بتقديمه لوسائل الإعلام.

كما يصل خلال ساعات إلى القاهرة كل من أشرف بن شرقى وجينيك جراديشار واليو ديانج ومحمد على بن رمضان بعد الانتهاء من فترة الأجندة الدولية، ويفقد الفريق فى رحلة بوروندى كلا من المغربى أشرف دارى وكريم فؤاد وحسين الشحات وإمام عاشور للإصابة، فيما سيخضع محمد شكرى لفحص طبى لتحديد موقفه من التواجد، خاصة أنه بدأ المشاركة فى التدريبات قبل يومين فقط.