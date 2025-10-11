قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية
اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: أنشأنا 11 مخيما في جنوب القطاع
الأهلى يترقب وصول الدوليين قبل السفر لمواجهة إيجل نوار
سوزي الأردنية في التحقيقات: محتواي كوميدي ومحصلش إني نشرت حاجة خارجة
رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل
من تل أبيب.. ويتكوف يشكر الرئيس السيسي و القادة العرب للتوصل لوقف إطلاق النار
عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي: مطار الخرطوم يعود للخدمة قريبا
الأهلي يفاوض البنك لضم مدافع الفريق
هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب
ادفن نفسك يا محمد يا ناصر.. أحمد موسى يهاجم عناصر إخوانية تشوه دور مصر تجاه فلسطين
وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسين لبيب ومرتضى منصور.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل
رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل
عبد العزيز جمال

شهدت الأيام الأخيرة تزايدًا كبيرًا في عمليات البحث عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطرق استخراجها إلكترونيًا من المنزل، بعد إعلان وزارة الداخلية عن تطوير شامل لخدمات قطاع الأحوال المدنية وإتاحتها عبر الإنترنت من خلال المنصات الرسمية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التزاحم في مكاتب السجل المدني.

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بخطوات بسيطة

أتاحت وزارة الداخلية عبر بوابة قطاع الأحوال المدنية خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي مستعجلًا من المنزل بخطوات إلكترونية مبسطة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني. ويمكن للمواطنين تحديد نوع الاستمارة المناسبة سواء العادية أو العاجلة أو المميزة، حيث تختلف الأسعار وفقًا لسرعة استلام البطاقة المطلوبة.

غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي

كشفت لائحة السجل المدني عن خمس غرامات أساسية تُفرض على المواطنين في حال التأخير عن تجديد أو تحديث البطاقة، وهي كالتالي:

  • غرامة 100 جنيه عند التأخير في استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ سن 15 عامًا.
  • غرامة 100 جنيه على من يتعامل ببطاقة منتهية أمام أي جهة رسمية.
  • غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم تجديد البطاقة إذا ثبت تغير بياناتها.
  • غرامة 50 جنيهًا لمن لم يُحدث بيانات بطاقته خلال 3 أشهر من تغيير المهنة أو الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة.
  • غرامة 50 جنيهًا تُفرض على من يتأخر في استخراج بدل فاقد بعد 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع الطلب، إلا أن المستندات الأساسية تتضمن:

صورة بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.

صورة شهادة الميلاد لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.

مستند إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو عقد إيجار موثق.

مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة المختصة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

وضعت وزارة الداخلية عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، وهي:

أن يكون مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 15 عامًا.

أن يكون مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

يمكن للمواطن تجديد البطاقة من خلال بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية الرسمي. https://digital.gov.eg/ 
  2. اختيار أيقونة الخدمات المدنية والتي تضم خدمات ا لأحوال الشخصية والمدنية.
  3. الضغط على خيار خدمات الأحوال المدنية من القائمة الجانبية.
  4. اختيار خدمة بدل تالف أو تجديد بطاقة الرقم القومي.
  5. في حال عدم وجود حساب مسبق، يتم إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية.
  6. بعد تسجيل الدخول، يتم ملء استمارة الطلب الإلكترونية واختيار نوع البطاقة المطلوبة.
  7. الضغط على تسجيل الطلب لاستكمال الإجراءات، مع تحديد وسيلة استلام البطاقة سواء بالبريد أو من المكتب.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

  • تتعدد الوسائل الرسمية التي يمكن من خلالها استخراج أو تجديد البطاقة، وتشمل:
  • مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.
  • ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.
  • البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
  • المولات التجارية التي تضم مراكز خدمة مدنية.
  • السيارات المتنقلة المجهزة لتقديم الخدمة في الأحياء والمناطق البعيدة.
  • مكاتب أحوال إكسبريس المخصصة للإصدار السريع.
  • السيارات النموذجية المنتشرة في المحافظات الكبرى.
  • التواصل عبر الخطوط الساخنة لقطاع الأحوال المدنية.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

أعلنت وزارة الداخلية رسميًا عن قائمة أسعار استمارات البطاقة لعام 2025، والتي تختلف حسب سرعة إنجاز الخدمة ونوع الفئة المطلوبة:

نوع الاستمارةالسعر بالجنيه المصريمدة الاستلام
الفئة الفورية800 جنيهفورًا من السيارة النموذجية
فئة VIP إكسبريس515 جنيهًاخلال ساعتين
الفئة الخاصة175 جنيهًاخلال 24 ساعة
الفئة العاجلة125 جنيهًاخلال 3 أيام
الفئة العادية50 جنيهًاخلال 15 يومًا

سهولة الخدمات الرقمية ودعم المواطنين

أكدت وزارة الداخلية أن إطلاق خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين يأتي في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة ، بهدف تسهيل الخدمات الحكومية وتقليل التكدس في مقرات السجل المدني.

 كما أشارت إلى أن المنصة الإلكترونية مزودة بنظام تتبع الطلبات حتى استلام البطاقة، بما يضمن الشفافية وسرعة الأداء.

تطوير مستمر لخدمات الأحوال المدنية

تعمل الوزارة حاليًا على توسيع نطاق خدمة السيارات النموذجية لتغطية المزيد من المناطق، إلى جانب زيادة عدد الماكينات الذكية التي تتيح استخراج البطاقة الفورية.

كما يجري تحديث منظومة العمل بالمكاتب لتسريع إجراءات الإصدار وتسليم البطاقات بأعلى معايير الجودة.

بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

الفتيات الصغار

أحالتهم للطب الشرعي.. النيابة تستكمل التحقيقات في وفاة 3 شقيقات بالمنوفية

عماد النحاس

بعد التعاقد مع الزوراء العراقي.. سبب رفض عماد النحاس عروض الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الرياضة يفتتح النسخة الأولى من المنتدى الوطني لشباب المستقبل بشبرا الخيمة

استعدادا للموسم السياحي...محافظ الأقصر يقوم بجولة مسائية لتفقد عدد من المواقع بمدينة الأقصر

محافظ الأقصر يحث سائقي الحنطور على حسن معاملة الزائرين المصريين والأجانب

محافظ الأقصر يتابع موقف ملف التقنين ويوجه بسرعة إنهاء الإجراءات لتحقيق الاستقرار للمواطنين

محافظ الأقصر يتابع موقف ملف التقنين ويوجه بسرعة إنهاء الإجراءات

بالصور

مع اقتراب الشتاء.. 6 طرق منزلية فعّالة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية وتحسين التنفس

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية
أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

ماتكترش منه .. أضرار غير متوقعة للزعتر

الزعتر
الزعتر
الزعتر

يقوى القلب ويعالج الضغط والسكر والصحة العامة .. العلماء يكتشفون غذاء خارقا

القلب
القلب
القلب

سعره صادم.. روبوت صيني قادر على الحمل والولادة بديلًا عن الأمهات

تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة
تفاصيل ابتكار أول روبوت قادر على الحمل والولادة

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد