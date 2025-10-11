رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

شهدت الأيام الأخيرة تزايدًا كبيرًا في عمليات البحث عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطرق استخراجها إلكترونيًا من المنزل، بعد إعلان وزارة الداخلية عن تطوير شامل لخدمات قطاع الأحوال المدنية وإتاحتها عبر الإنترنت من خلال المنصات الرسمية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التزاحم في مكاتب السجل المدني.

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بخطوات بسيطة

أتاحت وزارة الداخلية عبر بوابة قطاع الأحوال المدنية خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي مستعجلًا من المنزل بخطوات إلكترونية مبسطة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني. ويمكن للمواطنين تحديد نوع الاستمارة المناسبة سواء العادية أو العاجلة أو المميزة، حيث تختلف الأسعار وفقًا لسرعة استلام البطاقة المطلوبة.

غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي

كشفت لائحة السجل المدني عن خمس غرامات أساسية تُفرض على المواطنين في حال التأخير عن تجديد أو تحديث البطاقة، وهي كالتالي:

غرامة 100 جنيه عند التأخير في استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ سن 15 عامًا.

غرامة 100 جنيه على من يتعامل ببطاقة منتهية أمام أي جهة رسمية.

غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم تجديد البطاقة إذا ثبت تغير بياناتها.

غرامة 50 جنيهًا لمن لم يُحدث بيانات بطاقته خلال 3 أشهر من تغيير المهنة أو الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة.

غرامة 50 جنيهًا تُفرض على من يتأخر في استخراج بدل فاقد بعد 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع الطلب، إلا أن المستندات الأساسية تتضمن:

صورة بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.

صورة شهادة الميلاد لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.

مستند إثبات محل الإقامة مثل إيصال كهرباء أو عقد إيجار موثق.

مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة المختصة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

وضعت وزارة الداخلية عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، وهي:

أن يكون مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 15 عامًا.

أن يكون مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

يمكن للمواطن تجديد البطاقة من خلال بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية الرسمي. https://digital.gov.eg/ اختيار أيقونة الخدمات المدنية والتي تضم خدمات ا لأحوال الشخصية والمدنية. الضغط على خيار خدمات الأحوال المدنية من القائمة الجانبية. اختيار خدمة بدل تالف أو تجديد بطاقة الرقم القومي. في حال عدم وجود حساب مسبق، يتم إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية. بعد تسجيل الدخول، يتم ملء استمارة الطلب الإلكترونية واختيار نوع البطاقة المطلوبة. الضغط على تسجيل الطلب لاستكمال الإجراءات، مع تحديد وسيلة استلام البطاقة سواء بالبريد أو من المكتب.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

تتعدد الوسائل الرسمية التي يمكن من خلالها استخراج أو تجديد البطاقة، وتشمل:

مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

المولات التجارية التي تضم مراكز خدمة مدنية.

السيارات المتنقلة المجهزة لتقديم الخدمة في الأحياء والمناطق البعيدة.

مكاتب أحوال إكسبريس المخصصة للإصدار السريع.

السيارات النموذجية المنتشرة في المحافظات الكبرى.

التواصل عبر الخطوط الساخنة لقطاع الأحوال المدنية.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

أعلنت وزارة الداخلية رسميًا عن قائمة أسعار استمارات البطاقة لعام 2025، والتي تختلف حسب سرعة إنجاز الخدمة ونوع الفئة المطلوبة:

نوع الاستمارة السعر بالجنيه المصري مدة الاستلام الفئة الفورية 800 جنيه فورًا من السيارة النموذجية فئة VIP إكسبريس 515 جنيهًا خلال ساعتين الفئة الخاصة 175 جنيهًا خلال 24 ساعة الفئة العاجلة 125 جنيهًا خلال 3 أيام الفئة العادية 50 جنيهًا خلال 15 يومًا

سهولة الخدمات الرقمية ودعم المواطنين

أكدت وزارة الداخلية أن إطلاق خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 أونلاين يأتي في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة ، بهدف تسهيل الخدمات الحكومية وتقليل التكدس في مقرات السجل المدني.

كما أشارت إلى أن المنصة الإلكترونية مزودة بنظام تتبع الطلبات حتى استلام البطاقة، بما يضمن الشفافية وسرعة الأداء.

تطوير مستمر لخدمات الأحوال المدنية

تعمل الوزارة حاليًا على توسيع نطاق خدمة السيارات النموذجية لتغطية المزيد من المناطق، إلى جانب زيادة عدد الماكينات الذكية التي تتيح استخراج البطاقة الفورية.

كما يجري تحديث منظومة العمل بالمكاتب لتسريع إجراءات الإصدار وتسليم البطاقات بأعلى معايير الجودة.