أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من المنزل

يبحث الكثيرون عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها بشكل مستعجل من المنزل، حيث يسعى ملايين المواطنين لمعرفة التفاصيل الكاملة حول أسعار الاستمارات المتنوعة، سواء العادية أو المستعجلة أو الفورية أو الإلكترونية، وذلك بعد أن أتاحت وزارة الداخلية خدمات رقمية جديدة لتقليل الضغط على مكاتب السجلات المدنية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

وزارة الداخلية وفرت العديد من القنوات لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2025، حيث يمكن الحصول عليها عبر:

1- مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع المحافظات

2- ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية

3- البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية

4- المولات التجارية الكبرى

5- السيارات المتنقلة التي تجوب المدن

6- خدمة «أحوال إكسبريس»

7- السيارات النموذجية الخاصة بالداخلية

8- الاتصال عبر الخطوط الساخنة لتقديم الطلبات

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

وضعت الوزارة عدة ضوابط أساسية يجب توافرها لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2025 وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا أن يكون اسمه مسجلًا بالفعل في قاعدة بيانات السجل المدني

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل

وفرت وزارة الداخلية عبر بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة، حيث تتم الخطوات كالتالي:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واختيار قسم الخدمات المدنية

الضغط على خدمات الأحوال المدنية ثم اختيار خدمة "بدل تالف بطاقة الرقم القومي"

في حال عدم امتلاك حساب على البوابة، يقوم المواطن بإنشاء حساب جديد، أما إذا كان لديه حساب فيسجل الدخول مباشرة

إدخال البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية بدقة، ثم الضغط على تسجيل لإتمام الطلب

متابعة الطلب حتى استلام البطاقة في الموعد المحدد

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

لإتمام عملية الاستخراج أو التجديد، يتعين تجهيز المستندات التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد

2- صورة من شهادة الميلاد في حالة استخراج البطاقة لأول مرة

3- صورة من مستند يثبت محل الإقامة مثل عقد الإيجار أو إيصال مرافق

4- صورة من مستند يثبت المهنة مثل كارنيه النقابة أو خطاب جهة العمل.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

حددت وزارة الداخلية أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وفقًا للفئة المطلوبة ومدة الاستلام، حيث جاءت كالتالي:

الفئة الفورية: 800 جنيه، ويتم تسليم البطاقة بشكل فوري عبر السيارة النموذجية

فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا، ويتم تسليم البطاقة خلال 30 دقيقة أو ساعتين على الأكثر

الفئة الخاصة: 175 جنيهًا، وتسلم البطاقة خلال 24 ساعة فقط

الفئة العاجلة: 125 جنيهًا، ويتم الاستلام بعد 3 أيام من تقديم الطلب

الفئة العادية: 50 جنيهًا، ويتم الاستلام بعد 15 يومًا من تسليم الاستمارة

تسهيلات رقمية لتقليل الزحام

أطلقت وزارة الداخلية العديد من التسهيلات الرقمية التي تهدف إلى تخفيف التكدس على السجلات المدنية، حيث أصبح بإمكان المواطنين إتمام الطلبات إلكترونيًا عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب، وهو ما يوفر الجهد والوقت، خاصة مع توافر خدمات الدفع الإلكتروني وتتبع حالة الطلب أونلاين.

خدمة السيارات النموذجية والفورية

من أبرز الخدمات التي لاقت إقبالًا واسعًا مؤخرًا، خدمة السيارات النموذجية والفورية التي تنتشر في بعض المناطق لتوفير استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل سريع، حيث يتمكن المواطن من الحصول على بطاقته في نفس اليوم، وهي الخدمة الأسرع تنفيذًا.