أطلقت وزارة الداخلية حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة لتسهيل حصول المواطنين على وثائقهم الرسمية، وفي مقدمتها استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب إلى مقار الأحوال المدنية والانتظار في الطوابير لساعات طويلة.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.

خطوات إنشاء حساب جديد للاستفادة من الخدمة

قبل البدء في استخراج بطاقة رقم قومي إلكترونياً، يجب أولاً إنشاء حساب على الموقع، وذلك عبر الدخول إلى خيار "تسجيل دخول" ثم الضغط على "إنشاء حساب جديد"، ليقوم المواطن بملء بياناته الشخصية بشكل صحيح، وعلى رأسها الرقم القومي، لضمان قبول الطلب.

أبرز خدمات موقع الأحوال المدنية

من خلال موقع الأحوال المدنية https://cso.moi.gov.eg يستطيع المواطن إنجاز عدد من الخدمات الرقمية، من بينها:

استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو تجديدها

إصدار قيد عائلي مميكن أو فردي

الحصول على وثائق الزواج أو الطلاق الرسمية

استخراج قيد الوفاة أو شهادة الميلاد

إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لبطاقة الرقم القومي

تحديث البيانات المتعلقة بالحالة الاجتماعية أو الوظيفة

كيفية تقديم طلب بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت

تتم عملية التقديم بشكل مبسط حيث يقوم المواطن بملء بياناته الأساسية مثل الاسم رباعياً، واسم الأم، والوظيفة، والرقم القومي، ثم يختار وسيلة الدفع الإلكترونية المناسبة، وبعد إتمام الخطوات يحصل على موعد محدد لاستلام البطاقة من الجهة المختصة.

رسوم الخدمة ومدة الاستلام

تبلغ تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً 175 جنيهاً فقط، على أن يتم تسليم البطاقة للمواطن خلال 7 أيام عمل، وهي فترة زمنية قصيرة مقارنة بالإجراءات التقليدية.

شروط الحصول على البطاقة إلكترونياً

هناك بعض الضوابط المرتبطة بالخدمة، أهمها أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة نفسه، ولا يمكن لشخص آخر القيام بالإجراء نيابة عنه.

كما أن المواطنين الذين مر على بطاقاتهم أكثر من 7 سنوات، ملزمون بالتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية وتقديم الطلب ورقياً، مرفقاً به اعتماد جهة العمل.

تحول رقمي في خدمة المواطن

هذه الخدمة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال اختصار الوقت والجهد في استخراج المستندات الرسمية، بما يواكب التطورات التكنولوجية التي تسعى الحكومة إلى تعزيزها.

سهولة الدفع الإلكتروني والتتبع

يوفر الموقع خيارات متعددة للدفع الإلكتروني، مما يجعل العملية أكثر مرونة، كما يمكن للمواطن تتبع حالة طلبه خطوة بخطوة حتى موعد استلام البطاقة.

أهمية الخدمة للمواطنين

تمثل خدمة استخراج بطاقة رقم قومي إلكترونياً نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، حيث توفر الوقت، وتمنح المواطن شعوراً بالراحة في إنجاز إجراءاته دون عناء.