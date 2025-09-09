قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً ، حيث أطلقت وزارة الداخلية حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة لتسهيل حصول المواطنين على وثائقهم الرسمية، وفي مقدمتها استخراج البطاقة إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب إلى مقار الأحوال المدنية والانتظار في الطوابير.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

خطوات إنشاء حساب جديد للاستفادة من الخدمة

قبل البدء في استخراج بطاقة رقم قومي إلكترونياً، يجب أولاً إنشاء حساب على الموقع، وذلك عبر الدخول إلى خيار "تسجيل دخول" ثم الضغط على "إنشاء حساب جديد"، ليقوم المواطن بملء بياناته الشخصية بشكل صحيح، وعلى رأسها الرقم القومي، لضمان قبول الطلب.

أبرز خدمات موقع الأحوال المدنية

من خلال موقع الأحوال المدنية https://cso.moi.gov.eg يستطيع المواطن إنجاز عدد من الخدمات الرقمية، من بينها:

  • استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو تجديدها
  • إصدار قيد عائلي مميكن أو فردي
  • الحصول على وثائق الزواج أو الطلاق الرسمية
  • استخراج قيد الوفاة أو شهادة الميلاد
  • إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لبطاقة الرقم القومي
  • تحديث البيانات المتعلقة بالحالة الاجتماعية أو الوظيفة

كيفية تقديم طلب بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت

تتم عملية التقديم بشكل مبسط حيث يقوم المواطن بملء بياناته الأساسية مثل الاسم رباعياً، واسم الأم، والوظيفة، والرقم القومي، ثم يختار وسيلة الدفع الإلكترونية المناسبة، وبعد إتمام الخطوات يحصل على موعد محدد لاستلام البطاقة من الجهة المختصة.

رسوم استخراج البطاقة إلكترونياً ومدة الاستلام

تبلغ تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونياً 175 جنيهاً فقط، على أن يتم تسليم البطاقة للمواطن خلال 7 أيام عمل، وهي فترة زمنية قصيرة مقارنة بالإجراءات التقليدية.

شروط الحصول على البطاقة إلكترونياً

هناك بعض الضوابط المرتبطة بالخدمة، أهمها أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة نفسه، ولا يمكن لشخص آخر القيام بالإجراء نيابة عنه.

 كما أن المواطنين الذين مر على بطاقاتهم أكثر من 7 سنوات، ملزمون بالتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية وتقديم الطلب ورقياً، مرفقاً به اعتماد جهة العمل.

تحول رقمي في خدمة المواطن

هذه الخدمة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال اختصار الوقت والجهد في استخراج المستندات الرسمية، بما يواكب التطورات التكنولوجية التي تسعى الحكومة  إلى تعزيزها.

سهولة الدفع الإلكتروني والتتبع

يوفر الموقع خيارات متعددة للدفع الإلكتروني، مما يجعل العملية أكثر مرونة، كما يمكن للمواطن تتبع حالة طلبه خطوة بخطوة حتى موعد استلام البطاقة.

