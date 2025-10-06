قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي
سعر استمارة بطاقة الرقم القومي
رشا عوني

استمارة البطاقة الشخصية بكام؟ .. من الأسئلة المتداولة والأكثر بحثاً، حيث يبحث المواطنون عن سعر استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 والتي من خلالها يمكنك ملئ البيانات واستخراج بطاقة رقم قومي أو تجديد البطاقة الشخصية ، ويمكنك القيام بهذه الخطوات إما عن طريقة السجل المدني أو استخراج بطاقة شخصية أونلاين. 

استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك طريقتين لـ استخراج بطاقة الرقم القومي ، إما عن طريق السجل المدني وشراء استمارة البطاقة الشخصية وملء البيانات المطلوبة ، أو بالطريقة الإليكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات على الموقع لـ استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديد البطاقة الشخصية . 

كيفية استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد مستعجل 2024.. الإجراءات والخطوات - الوطن
استخراج بطاقة الرقم القومي

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.
 

2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.
 

3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.
 

5- السيارات المتنقلة.
 

6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي مستعجل / فوري من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.
 

-سعر استمارة بطاقة الرقم القومي فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

-سعر استمارة بطاقة الرقم القومي  فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي العاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- سعر استمارة عادية بـ 50 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

من المنزل..استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي إلكترونيا - تليجراف مصر
اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

سعر استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 


حددت وزارة الداخلية أسعار البطاقة الشخصية 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.

استمارة بطاقة الرقم القومي سعر استمارة بطاقة الرقم القومي تجديد البطاقة الشخصية استخراج بطاقة شخصية مستعجل اسعار استخراج بطاقة الرقم القومي

