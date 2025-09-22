تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025

يهتم الكثير بتفاصيل استخراج بطاقة الرقم القومي وخطوات تجديد البطاقة أونلاين، حيث تتيح وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي للتسهيل على المواطنين، ومن بينها استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل واستخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية .

ودوماً ما يتساءل المواطنون عن سعر استمارة بطاقة الرقم القومي في السجل المدني، والتي لابد من شرائها عند استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديد البطاقة بعد مرور ٧ سنوات علي سريانها أو تغيير البيانات الشخصية في البطاقة.

هناك طريقتين لـ استخراج بطاقة الرقم القومي ، إما عن طريق السجل المدني وشراء استمارة البطاقة الشخصية وملء البيانات المطلوبة ، أو بالطريقة الإليكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات على الموقع لـ استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديد البطاقة الشخصية .

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.

يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل) بكل سهولة عبر موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابطhttps://moi.gov.eg/home/contact.

وبعد الدخول على الرابط المذكور يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل)بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

حددت وزارة الداخلية أسعار البطاقة الشخصية 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي

- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي مستعجل / فوري من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

-سعر استمارة بطاقة الرقم القومي فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

-سعر استمارة بطاقة الرقم القومي فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي العاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- سعر استمارة عادية بـ 50 جنيهًا، يتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.



2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.



3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.



5- السيارات المتنقلة.



6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.