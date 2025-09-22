قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025

رشا عوني

يهتم الكثير بتفاصيل استخراج بطاقة الرقم القومي وخطوات تجديد البطاقة أونلاين، حيث تتيح وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي للتسهيل على المواطنين، ومن بينها استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل واستخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية . 

ودوماً ما يتساءل المواطنون عن سعر استمارة بطاقة الرقم القومي في السجل المدني، والتي لابد من شرائها عند استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديد البطاقة بعد مرور ٧ سنوات علي سريانها أو تغيير البيانات الشخصية في البطاقة. 

استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك طريقتين لـ استخراج بطاقة الرقم القومي ، إما عن طريق السجل المدني وشراء استمارة البطاقة الشخصية وملء البيانات المطلوبة ، أو بالطريقة الإليكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات على الموقع لـ استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديد البطاقة الشخصية . 

استخراج بطاقة الرقم القومي 

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg، حيث تم تصميم المنصة لتكون واجهة موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية.

استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد

يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل) بكل سهولة عبر موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابطhttps://moi.gov.eg/home/contact.

وبعد الدخول على الرابط المذكور يمكن استخراج بطاقة شخصية (بدل فاقد مستعجل)بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة وسهلة.

سعر استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل 


حددت وزارة الداخلية أسعار البطاقة الشخصية 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

استخراج بطاقة شخصية مستعجل

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي

- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي مستعجل / فوري من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.
 -سعر استمارة بطاقة الرقم القومي فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

-سعر استمارة بطاقة الرقم القومي  فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي العاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- سعر استمارة عادية بـ 50 جنيهًا، يتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.
 

2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.
 

3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.
 

5- السيارات المتنقلة.
 

6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.

