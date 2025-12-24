عايدة رياض لـ صدى البلد: شائعة وفاتي سخيفة وأطمئن الجمهور

نفت الفنانة عايدة رياض الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول وفاتها، مؤكدة أن ما أُثير لا أساس له من الصحة، واصفة الأمر بأنه “شائعات سخيفة”.

وقالت عايدة رياض في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري إنها فوجئت بتداول أخبار عن وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة بسخرية: “موتوني بس صحيت تاني”، في إشارة إلى عدم صحة هذه الأنباء.

وأوضحت الفنانة أن انتشار مثل هذه الشائعات أمر صعب ومزعج، سواء لها أو لأسرتها ومحبيها، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما يتم تداوله.

وطالبت عايدة رياض الجمهور بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

