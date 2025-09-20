قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
كيفية استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2025

محمد غالي

تزايدت عمليات البحث حول كيفية استخراج شهادة ميلاد مميكنة 2025 من السجل المدني الذكي أو عبر الهاتف المحمول، باعتبارها واحدة من أهم المستندات الرسمية التي يحتاجها المواطنون سواء للتقديم بالكليات أو في الوظائف الحكومية والخاصة، وهو ما جعل وزارة الداخلية تسعى إلى توفير أكثر من وسيلة لاستخراجها بسهولة وفي وقت قصير.

رسوم استخراج شهادة الميلاد 2025

استخراج شهادة ميلاد لأول مرة: 45 جنيها.
استخراجها في المرات التالية: 25 جنيها.
استخراجها من ماكينات السجل المدني الذكية: 50 جنيها.

الفئات المصرح لها بالاستخراج

يسمح لعدد من الأقارب باستخراج شهادة الميلاد وهم: الشخص نفسه، الأب، الأم، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، والخال. 
ويتم الاستخراج مباشرة من أقرب مكتب سجل مدني بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

ماكينات السجل المدني الذكية

أتاحت وزارة الداخلية ماكينات ذكية متطورة لاستخراج الشهادات الرسمية في دقائق معدودة، وتشمل شهادة الميلاد، شهادة الوفاة، قسائم الزواج والطلاق. 
وتتميز هذه الماكينات بأنها تعمل دون تدخل بشري وتقوم بمراجعة بيانات مقدم الطلب بشكل آلي، كما تسمح باستخراج شهادات الأقارب حتى الدرجة الثانية باستخدام الرقم القومي الكامل.

أماكن الماكينات الذكية

مول سيتي ستارز بالقاهرة.
مول مكسيم بالقاهرة.
مطار القاهرة الدولي.

مول سيتي سنتر المعادي بالقاهرة.
مول العرب بالجيزة.
مول طنطا بالغربية.

وتعمل هذه الماكينات على مدار الساعة برسوم ثابتة قدرها 50 جنيها يتم سدادها نقدا مباشرة.

استخراج شهادة الميلاد عبر الهاتف المحمول

وفرت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من استخراج شهادة الميلاد عبر موقعها الرسمي moi.gov.eg بخطوات بسيطة:

1. تسجيل حساب جديد على الموقع أو تسجيل الدخول للحساب القائم.
2. اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين.
3. تحديد الوثيقة المطلوبة (شهادة ميلاد).
4. إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف والعنوان الكامل.
5. اختيار وسيلة الدفع سواء إلكترونيا أو عند استلام الوثيقة من مندوب التوصيل.

وبذلك أصبح بإمكان المواطنين استخراج شهادات الميلاد المميكنة بسهولة، سواء من الماكينات الذكية المنتشرة في المولات والمطارات أو عبر الموقع الإلكتروني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية.

