أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد وقف حرب غزة.. بث مباشر
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في بوروندي
تفاصيل إيداع طالبين إحدى دور الرعاية لتعديــ..ــهما على زميلهما بالإسكندرية
أخبار العالم

العداء الفلسطيني أبو عمرة: مصر وحدها تدخلت ووقفت بجانبنا بينما كان العالم يشاهد ما حدث في غزة

العداء الفلسطيني فارس أبو عمرة
العداء الفلسطيني فارس أبو عمرة
أ ش أ

أعرب العداء الفلسطيني فارس أبو عمرة، عن بالغ امتنانه وتقديره لموقف مصر وجهودها الحاسمة في وقف الحرب على قطاع غزة عقب اتفاق شرم الشيخ، مؤكدًا أن "مصر كانت وما زالت بلد الأمن والأمان، وتاريخها المشرف سيظل فخرًا للأمة العربية"، و ذلك خلال تصريحات لراديو النيل.

وقال أبو عمرة: "شكراً لمصر، بلد التاريخ والمجد، وتحيا مصر"، مشددًا على أن علم مصر له وزنه وثقله في المنطقة والعالم، مضيفًا: “كل العالم وقف يشاهد ما حدث في غزة، ومصر وحدها تدخلت ووقفت بجانب أهلها في القطاع".

وأشار العداء الفلسطيني إلى أن "مصر هي أم الدنيا وأم العالم، ورفع علمها فخر لكل عربي"، لافتًا إلى أن معظم المساعدات الغذائية والإنسانية التي دخلت إلى غزة جاءت عبر الأراضي المصرية، ما يعكس عمق الروابط بين الشعبين.

وأكد أبو عمرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو زعيم عربي حقيقي، قائلاً: "التاريخ سيشهد له بوقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، فهو من أوقف الحرب والإبادة التي كانت تُمارس ضدنا.. وأقول للرئيس السيسي: سيشهد لك التاريخ بالنضال والشرف".

واختتم أبو عمرة تصريحاته قائلاً: "درست تاريخ مصر في مدرستي، وتاريخها كله انتصارات. أشعر بالأمان في مصر، وأحبها من كل قلبي، فهي بحق بلد الأمن والأمان"

غزة العداء الفلسطيني السيسي المساعدات الغذائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

