العداء الفلسطيني أبو عمرة: مصر وحدها تدخلت ووقفت بجانبنا بينما كان العالم يشاهد ما حدث في غزة

أعرب العداء الفلسطيني فارس أبو عمرة، عن بالغ امتنانه وتقديره لموقف مصر وجهودها الحاسمة في وقف الحرب على قطاع غزة عقب اتفاق شرم الشيخ، مؤكدًا أن "مصر كانت وما زالت بلد الأمن والأمان، وتاريخها المشرف سيظل فخرًا للأمة العربية"، و ذلك خلال تصريحات لراديو النيل.

وقال أبو عمرة: "شكراً لمصر، بلد التاريخ والمجد، وتحيا مصر"، مشددًا على أن علم مصر له وزنه وثقله في المنطقة والعالم، مضيفًا: “كل العالم وقف يشاهد ما حدث في غزة، ومصر وحدها تدخلت ووقفت بجانب أهلها في القطاع".

وأشار العداء الفلسطيني إلى أن "مصر هي أم الدنيا وأم العالم، ورفع علمها فخر لكل عربي"، لافتًا إلى أن معظم المساعدات الغذائية والإنسانية التي دخلت إلى غزة جاءت عبر الأراضي المصرية، ما يعكس عمق الروابط بين الشعبين.

وأكد أبو عمرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو زعيم عربي حقيقي، قائلاً: "التاريخ سيشهد له بوقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، فهو من أوقف الحرب والإبادة التي كانت تُمارس ضدنا.. وأقول للرئيس السيسي: سيشهد لك التاريخ بالنضال والشرف".

واختتم أبو عمرة تصريحاته قائلاً: "درست تاريخ مصر في مدرستي، وتاريخها كله انتصارات. أشعر بالأمان في مصر، وأحبها من كل قلبي، فهي بحق بلد الأمن والأمان"