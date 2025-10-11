الإمارات تمنع إصدار تصاريح لاستيراد مياه الشرب الإيرانية أورانوس ستار

أعلنت ⁧‫وزارة التغير المناخي والبيئة‬⁩ الإماراتية عن تنفيذها سلسلة من الإجراءات الاحترازية والرقابية المشددة، والتي أكدت نتائجها عدم إصدار أي تصاريح رسمية لاستيراد أو تداول منتج مياه الشرب المعبأة "اورانوس ستار" (Uranus Star) أو أي من منتجات العلامة التجارية ذاتها، وعدم رصدها في نقاط البيع الرئيسية بالدولة.

‏وأوضحت الوزارة أنها، وضمن متابعتها المستمرة للمستجدات في أسواق المنطقة - والتي كان أبرزها ثبوت تلوث المنتج المذكور بمواد ضارة بالصحة في أحد الدول المجاورة- قامت بتفعيل خطوات تحقق فورية شملت التنسيق المباشر مع كافة السلطات المحلية المعنية بسلامة الغذاء في كل إمارة، والتدقيق على سجلات الشحنات الغذائية في جميع منافذ الدولة.

‏كما كثفت الوزارة الإجراءات والرقابة للتأكد من عدم صدور أية تصريحات أو أذونات لدخول شحنات لمنتج المياه المعبأة المذكور او أية منتجات للعلامة التجارية نفسها.

‏كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم الذي قد يكون اقتنى المنتج المذكور من أي من المصادر، بضرورة التخلص الفوري من أية كميات بحوزته ولو كانت بسيطة، وعدم استهلاكها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وجاء ذلك بعد تصري الشرطة في سلطنة عُمان في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إنها أصدرت بيانا بشأن حادثة تسمم بمياه ملوثة، "كان ضحاياها أسرة عمانية وامرأة وافدة في ولاية السويق بتاريخ 29 سبتمبر2025، وذلك نتيجة شرب مياه معبأة منشأها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحمل العلامة التجارية (أورانوس استار)".