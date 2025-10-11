مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

قتل شخص، اليوم، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة بواسطة طائرة مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي، استهدفت سيارة في بلدة “برج قلاويه” في قضاء بنت جبيل، أدت إلى مقتل شخص.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي؛ لوقف اعتداءاته اليومية، والانسحاب بشكل غير مشروط من كل الأراضي التي يحتلها في الجنوب، والإفراج عن الأسرى.

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان، دخل حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر الماضي، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما.

وعقب ذلك، وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في 5 نقاط، وما زال يواصل خروقاته.