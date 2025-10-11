الأهلي يفاوض البنك لضم مدافع الفريق

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تفاوض النادي الأهلي مع البنك الأهلي لضم مدافع الفريق.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: " الأهلي يتفاوض مع البنك الأهلي لضم المدافع محمود الجزار في يناير علمًا بأن اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

موعد مباراة الأهلي مع بطل بوروندي

كشف نادي أيجل نوار البوروندي، اليوم السبت، عن موعد مواجهته أمام الأهلي، في إطار ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بطل بوروندي قد تأهل إلى هذا الدور، بعد تخطي نظيره جيبوتي تيليكوم الجيبوتي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أيجل نوار عبر منصة “فيسبوك” قائلًا: “ستقام مواجهة الأهلي، يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025 في ملعب إنتواري، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة”.

يُذكر أن الأهلي قد ودّع بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي من دور نصف النهائي على يد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.