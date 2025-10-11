وزير الشباب والرياضة يتابع الاستعدادات الخاصة بإجراء الجمعية العمومية للنادي الأهلي

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعة استعدادات وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، والمقرر عقدها يوم 31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها الوزارة لضمان سير العمل بالهيئات الرياضية وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكد الوزير أهمية الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات القانونية واللائحية المنظمة لعمل الجمعيات العمومية في جميع الأندية، بما يضمن الشفافية والنزاهة وحق الأعضاء في ممارسة دورهم داخل الجمعيات العمومية بحرية تامة.

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع كافة أعمال الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية في إطار دورها الرقابي والإشرافي لضمان حسن الإدارة واحترام اللوائح، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الحوكمة داخل الهيئات الرياضية.