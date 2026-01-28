تقلوا اللبس.. درجات الحرارة والطقس شديد البرودة

يبحث عدد من المواطنون درجات الحرارة والطقس، والتي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 28 يناير 2026، على جميع المحافظات والمدن المصرية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسا شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددا ليكون الطقس شديد البرودة ليلا، خاصة في الساعات المتأخرة.

فرص سقوط الأمطار



وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، حيث تكون متوسطة وقد تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية، وخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري.

وقد تمتد الأمطار بنسبة حدوث تقترب من 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح يؤثر على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية



ونبهت الأرصاد إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل المطلة على البحر المتوسط، تشمل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

حالة البحرين

البحر المتوسط يشهد حالة اضطراب شديد، مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا



القاهرة: العظمى 20 والصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 10

مطروح: العظمى 19 والصغرى 10

المنصورة: العظمى 19 والصغرى 11

سوهاج: العظمى 22 والصغرى 8

قنا: العظمى 23 والصغرى 11

الأقصر: العظمى 23 والصغرى 12

أسوان: العظمى 24 والصغرى 12