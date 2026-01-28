قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس والغرامة
دعاء 9 شعبان .. يصلح حالك ويهدي بالك ويقضي حاجتك
المنطقة تقترب من الاشتعال.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يترقب هجومًا إيرانيًا مُحتملاً
الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة
100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا
وكيل «أليو ديانج» يكشف عن كواليس جلسة «توروب» بشأن رحيل اللاعب عن الأهلي
ترامب: نجحنا في حل مشكلة كبيرة بالتعاون مع سوريا
إعلامي يزف مفاجأة لجمهور الأهلي بشأن صفقة جديدة | تفاصيل
تصعيد غير مسبوق .. زعيم كوريا الشمالية يبحث خطط شن حرب نووية
تفاصيل مُثيرة عن أزمة كهربا المالية مع الزمالك .. محامي اللاعب يكشف عنها
أخبار البلد

تقلوا اللبس.. درجات الحرارة والطقس شديد البرودة

محمد غالي

يبحث عدد من المواطنون درجات الحرارة والطقس، والتي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة  الأربعاء 28 يناير 2026، على جميع المحافظات والمدن المصرية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسا شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددا ليكون الطقس شديد البرودة ليلا، خاصة في الساعات المتأخرة.

فرص سقوط الأمطار


وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، حيث تكون متوسطة وقد تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية، وخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري. 

وقد تمتد الأمطار بنسبة حدوث تقترب من 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط الرياح
وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح يؤثر على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية


ونبهت الأرصاد إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل المطلة على البحر المتوسط، تشمل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

حالة البحرين
البحر المتوسط يشهد حالة اضطراب شديد، مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا


القاهرة: العظمى 20 والصغرى 11
الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 10
مطروح: العظمى 19 والصغرى 10
المنصورة: العظمى 19 والصغرى 11
سوهاج: العظمى 22 والصغرى 8
قنا: العظمى 23 والصغرى 11
الأقصر: العظمى 23 والصغرى 12
أسوان: العظمى 24 والصغرى 12

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس ودرجات الحرارة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الامريكية

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الأمريكية

وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي،

وزير الدفاع الصومالي يبحث مع مسؤول عسكري أوروبي سبل تعزيز التعاون

الريال الإيراني

انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد وسط تداعيات الاحتجاجات في البلاد

بالصور

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

