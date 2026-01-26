قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
ترامب عن عودة رفات الأسير الإسرائيلي الاخير: "لقد أعدناهم جميعاً.. لقد ظنوا أن ذلك مستحيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الثلاثاء طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على اغلب الانحاء شديد البرودة ليلًا.

خريطة الأمطار غدا

كما توقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص امطار متوسطة قد تكون رعدية احيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع فرص امطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

منخفض جوي يسيطر على البلاد خلال ساعات.. وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مناطق متفرقة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الافقية على بعض الطرق.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 12

دمنهور 19 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 13

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 10

العريش 20 11

رفح 20 10

رأس سدر 21 10

نخل 20 08

كاترين 15 03

الطور 23 10

طابا 22 10

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 24 13

الإسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 16 10

السلوم 17 09

سيوة 18 07

رأس غارب 24 12

سفاجا 25 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 17

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 26 15

جبل علبة 26 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 08

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 26 11

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 26 11

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 30 21

المدينة 28 16

الرياض 21 11

المنامة 20 14

أبوظبى 24 16

الدوحة 22 14

الكويت 19 11

دمشق 17 04

بيروت 19 13

عمان 16 06

القدس 15 06

غزة 19 13

بغداد 23 10

مسقط 23 18

صنعاء 23 09

الخرطوم 35 22

طرابلس 18 14

تونس 18 11

الجزائر 20 14

الرباط 18 13

نواكشوط 30 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 12 04

إسطنبول 17 09

إسلام آباد 14 06

نيودلهى 21 11

جاكرتا 30 24

بكين 03 08-

كوالالمبور 35 23

طوكيو 11 02

أثينا 16 06

روما 14 06

باريس 10 04

مدريد 11 06

برلين 01 02-

لندن 11 06

مونتريال 13- 17-

موسكو 09- 11-

نيويورك 02- 11-

واشنطن 03- 16-

أديس أبابا 25 10

الطقس الطقس غدا حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية خريطة الأمطار خريطة الأمطار غدا نشاط الرياح حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

اللون الأحمر في الحلوى
السكريات
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
