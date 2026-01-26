قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

عادل نصار

حالة من الترقب بين المواطنين بعد التحذيرات الجديدة من قبل هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة، وتحول الطقس لشديد البرودة بعد التحسن النسبي الذي شعر به المواطنين خلال اليومين الماضيين.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 27 يناير 2026،  نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30) إلى (40) كم/س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وقد تؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

طقس

فرص الأمطار

ومتوقع فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضاً أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

ومن المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل العلمين الإسكندرية - البحيرة كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح سرعة الرياح من (40 (60) كم/س وارتفاع الأمواج (2.5 3.5) متر.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 20 درجة.
الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية
العظمى 19 درجة.
الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى مطروح
العظمى 16 درجة.
الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى سوهاج
العظمى 24 درجة.
الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى قنا
العظمى 25 درجة.
الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى أسوان
العظمى 26 درجة.
الصغرى 11 درجة.

