البحث العلمي تعلن برنامج المنح المشترك لجامعة JSS للعلوم الصحية والبحثية بالهند

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لبرنامج المنح المشترك مع جامعة JSS للعلوم الصحية والبحثية (JSS AHER) بمدينة ميسورو – الهند، لعام 2026، وذلك في إطار التعاون العلمي الدولي مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية (NAM S&T Centre).
ويهدف البرنامج، الذي أُطلق في سبتمبر 2022، إلى إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين من الدول الأعضاء في مركز NAM S&T للالتحاق بجامعة JSS AHER لمدة ستة أسابيع، للعمل في مجالات علمية وبحثية متعددة، بما يسهم في تنمية القدرات البحثية وتعزيز التعاون العلمي الدولي.
مزايا المنحة:
* توفير تذاكر السفر الدولية ذهابًا وإيابًا (لعدد يصل إلى خمسة مرشحين) من بلد المتقدم إلى بنغالورو – الهند.
* توفير الإقامة طوال مدة المنحة.
* صرف مخصص شهري قدره 250 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملة المحلية.
* توفير وسائل الانتقال المحلية بين مطار بنغالورو ومدينة ميسورو عند الوصول والمغادرة.
مواعيد وإجراءات التقديم:
آخر موعد لتلقي استمارات التقدم مستوفاة ومعتمدة (مختومة من رئيس الجامعة أو المركز البحثي) من المتقدمين لدى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هو 1 فبراير 2026، علمًا بأن الأكاديمية هي جهة الاتصال (نقطة التواصل الوطنية) مع مركز NAM S&T داخل جمهورية مصر العربية.
تُرسل الاستمارات عبر البريد الإلكتروني التالي:
آخر موعد لإرسال الاستمارات المستوفاة من الأكاديمية إلى مركز NAM S&T هو 16 فبراير 2026.
وأشارت الأكاديمية أنه يمكن تحميل استمارة التقدم ومعرفة مزيد من التفاصيل، بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمركز NAM S&T:
www.namstct.org