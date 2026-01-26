قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحث العلمي تعلن برنامج المنح المشترك لجامعة JSS للعلوم الصحية والبحثية بالهند

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لبرنامج المنح المشترك مع جامعة JSS للعلوم الصحية والبحثية (JSS AHER) بمدينة ميسورو – الهند، لعام 2026، وذلك في إطار التعاون العلمي الدولي مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية (NAM S&T Centre).

ويهدف البرنامج، الذي أُطلق في سبتمبر 2022، إلى إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين من الدول الأعضاء في مركز NAM S&T للالتحاق بجامعة JSS AHER لمدة ستة أسابيع، للعمل في مجالات علمية وبحثية متعددة، بما يسهم في تنمية القدرات البحثية وتعزيز التعاون العلمي الدولي.

مزايا المنحة:

* توفير تذاكر السفر الدولية ذهابًا وإيابًا (لعدد يصل إلى خمسة مرشحين) من بلد المتقدم إلى بنغالورو – الهند.

* توفير الإقامة طوال مدة المنحة.

* صرف مخصص شهري قدره 250 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملة المحلية.

* توفير وسائل الانتقال المحلية بين مطار بنغالورو ومدينة ميسورو عند الوصول والمغادرة.

مواعيد وإجراءات التقديم:

آخر موعد لتلقي استمارات التقدم مستوفاة ومعتمدة (مختومة من رئيس الجامعة أو المركز البحثي) من المتقدمين لدى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هو 1 فبراير 2026، علمًا بأن الأكاديمية هي جهة الاتصال (نقطة التواصل الوطنية) مع مركز NAM S&T داخل جمهورية مصر العربية.

تُرسل الاستمارات عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

آخر موعد لإرسال الاستمارات المستوفاة من الأكاديمية إلى مركز NAM S&T هو 16 فبراير 2026.

وأشارت الأكاديمية أنه يمكن تحميل استمارة التقدم ومعرفة مزيد من التفاصيل، بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمركز NAM S&T:

www.namstct.org

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

تورم القدم

رجليك بتتنفخ الصبح .. حيل منزلية لعلاج تورم القدمين

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

فيروس نيباه

فيروس نيباه يهدد العالم.. أعرف الأعراض والأسباب

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد