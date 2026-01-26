أخبار التوك شو: اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات.. ومفاجأة فى حالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات

شهدت الفترة الأخيرة مشكلات كثيرة بسبب باقات الإنترنت، وأن معظم المواطنين يشتكون من نفاد الباقة قبل الموعد المحدد لها، وأن المواطنين التي تشترك في باقات عالية لا يحصلون على الخدمات التي تم التعاقد عليها.

رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي

كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي.

إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب بعد اقتحام إسرائيلي واسع

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب مع اقتحام إسرائيلي واسع.



مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحروية، قادمة من الصحراء الغربية، وأن هذه الأجواء تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق.

مليون زائر يوميا.. إقبال جماهيري كبير على معرض الكتاب الـ57

أفاد تيموثي إيهاب، مراسل "إكسترا نيوز"، بأن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 يشهد توافدًا جماهيريًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية، في دلالة على حرص الأسر المصرية على التلقي المعرفي وترسيخ مكانة المعرض كمنصة ثقافية رائدة.

تفاصيل طرح شهادات الادخار من بنك ناصر الاجتماعي .. فيديو

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، أن تنويع أدوات الادخار يمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق التوازن بين حماية مدخرات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو التيسير وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

مكتبة الإسكندرية: نهتم بدفع الشباب للقراءة ونبيع الكتب بأسعار تكلفتها

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مشاركة المكتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تستهدف بالأساس تشجيع الشباب على القراءة، من خلال إتاحة الاطلاع الأكاديمي بأسعار رمزية ودون أعباء مالية، إلى جانب تقديم محتوى معرفي مبسط بعدة لغات يخاطب مختلف الفئات العمرية.

طقس متقلب على مدار 3 أيام .. تراجع الحرارة وأتربة.. فيديو

حذّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من موجة جوية شديدة التقلب تضرب البلاد على مدار ثلاثة أيام، تبدأ برياح دافئة محمّلة بالأتربة وتنتهي بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، ما ينعكس على صحة المواطنين والمحاصيل الزراعية.

80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة

شهدت الفترة الأخيرة حالة من الارتباك بسبب فارق أسعار الموبايلات في مصر والدول العربية، وغضب البعض من قرار إلغاء إعفاء الجمارك على الهواتف المحمولة، وأن سعر الموبيل في مصر أغلى بنسبة 50 %، عن المستورد.

الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.




