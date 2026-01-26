قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب بعد اقتحام إسرائيلي واسع
الاتحاد الأوروبي يقر حظرا كاملا على واردات الغاز المسال الروسي من 1 يناير 2027
جيش الاحتلال: قواتنا في طريقها إلى موقع عملية إطلاق النار قرب نابلس
تنسيق إسرائيلي أمريكي قبل ضربة محتملة لإيران
وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة يشهدان فعاليات افتتاح دوري الجامعات
في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. أصول فنية لنجمة السينما المصرية
الإمام الطيب يصرف مكافأة 1300 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مصر وسويسرا تتجهان نحو شراكة استراتيجية.. تعزيز الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر للعام الحالي عبر المنظومة الرقمية
مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم.. فيديو
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحروية، قادمة من الصحراء الغربية، وأن هذه الأجواء تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن العظمى تسجل في القاهرة الكبرى اليوم بين 24 لـ 25 درجة، وأن هذا أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأشارت إلى أن مصر ستشهد خلال الأيام القادمة تقلبات جوية متباينة، تشمل نشاطا للرياح وارتفاعاً وانخفاضاً في درجات الحرارة، موضحة أن البلاد تتأثر حالياً بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى الكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية، ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار.


درجات الحرارة تنخفض


وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير مع غياب الشمس، لتصل في القاهرة الكبرى إلى 11–12 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة إلى 8–9 درجات، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 7–8 درجات، مع وجود برودة شديدة خلال فترات الفجر والصباح الباكر.


وأشارت إلى أن نشاط الرياح الجنوبية سيؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، خاصة في الصحراء الغربية، مع تدهور الرؤية الأفقية أحياناً لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، لافتة إلى أن هذه الظواهر مستمرة حتى يوم الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة على النهار بحوالي 3–4 درجات مقارنة بيوم الاثنين، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء إلى 20 درجة مئوية.

ارتداء الكمامات

 

وحذرت غانم من تعرض بعض المناطق الصحراوية والمرتفعات لفرص تكون الصقيع ليلاً، خاصة في وسط سيناء وسانت كاترين، مع تواصل نشاط الرياح الذي يقلل من فرص تكون الصقيع، مؤكدة ضرورة ارتداء الكمامات وحذر مرضى الحساسية والصدرية والجيوب الأنفية، كما شددت على أهمية القيادة بهدوء على الطرقات بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الرمال والأتربة المثارة.

تقلبات جوية درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

