كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الفراخ اليوم 26 يناير
انتهاء تصوير برنامج رامز جلال في الرياض| خاص
حلول برلمانية لأزمة إعفاء هواتف القادمين من الخارج
تفاصيل طرح شهادات الادخار من بنك ناصر الاجتماعي .. فيديو
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف
وزارة الري تبحث آليات إدارة وتوزيع المياه وفق أحدث البيانات والنماذج الذكية
اللجان النوعية بالنواب تناقش تعديلات قانون الكهرباء والمهن الرياضية
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
مكتبة الإسكندرية: نهتم بدفع الشباب للقراءة ونبيع الكتب بأسعار تكلفتها

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مشاركة المكتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تستهدف بالأساس تشجيع الشباب على القراءة، من خلال إتاحة الاطلاع الأكاديمي بأسعار رمزية ودون أعباء مالية، إلى جانب تقديم محتوى معرفي مبسط بعدة لغات يخاطب مختلف الفئات العمرية.

وأوضح زايد خلال مداخلة عبر  شاشة "إكسترا نيوز"، أن المكتبة تقدم سلاسل موجهة للنشء والشباب، أبرزها "تراث الإنسانية"، التي تُعرّف القارئ بالتراث الفكري والعلمي العالمي بلغة سهلة، مع إتاحة مواد رقمية داعمة، مشيرًا إلى استمرار تنظيم جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة سنويًا لتحفيز الشباب حتى سن الأربعين.

وأضاف أن جناح المكتبة يتيح أنشطة مجانية تشمل تصفح المطبوعات العلمية والاطلاع على المخطوطات النادرة، مع إرشاد الباحثين لسبل الوصول إلى المواد التراثية ورقيًا ورقميًا، بما يعزز تجربة الزائر والباحث على حد سواء.

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

