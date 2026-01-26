مكتبة الإسكندرية: نهتم بدفع الشباب للقراءة ونبيع الكتب بأسعار تكلفتها

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مشاركة المكتبة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تستهدف بالأساس تشجيع الشباب على القراءة، من خلال إتاحة الاطلاع الأكاديمي بأسعار رمزية ودون أعباء مالية، إلى جانب تقديم محتوى معرفي مبسط بعدة لغات يخاطب مختلف الفئات العمرية.

وأوضح زايد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المكتبة تقدم سلاسل موجهة للنشء والشباب، أبرزها "تراث الإنسانية"، التي تُعرّف القارئ بالتراث الفكري والعلمي العالمي بلغة سهلة، مع إتاحة مواد رقمية داعمة، مشيرًا إلى استمرار تنظيم جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة سنويًا لتحفيز الشباب حتى سن الأربعين.

وأضاف أن جناح المكتبة يتيح أنشطة مجانية تشمل تصفح المطبوعات العلمية والاطلاع على المخطوطات النادرة، مع إرشاد الباحثين لسبل الوصول إلى المواد التراثية ورقيًا ورقميًا، بما يعزز تجربة الزائر والباحث على حد سواء.