إصدارات مكتبة الإسكندرية تشهد إقبالا كثيفا من جمهور معرض القاهرة للكتاب

شهدت إصدارات مكتبة الإسكندرية إقبالًا كثيفًا من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 57 خلال أيامه الثلاث الأولى، حيث توافد جمهور المعرض على جناحي المكتبة منذ اللحظات الأولى من فتح أبواب المعرض للجمهور.

تطرح مكتبة الإسكندرية خلال مشاركتها في نسخة المعرض هذا العام 35 عنوانًا جديدًا كأحدث إصداراتها، لعل أبرزهم: كتاب "Alexandria: A City & A Legend"، وكتاب "نقوش المراسيم والأوامر المملوكية في سورية"، وكتاب "نفائس المخطوطات المُصحفية بمكتبات فلورنسا"، وكتاب "تحديات العلوم الاجتماعية في الوطن العربي: آفاق التحول ورؤى مستقبلية"، وكتاب "تنمية الدولة والمجتمع الليتواني"، وكتاب "السيرة الذاتية لأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور: فيرينس بوشكاش"، وكتاب "Notre Dame de Sion à Alexandirie: Une éducation exemplaire".

يأتى ذلك بالإضافة إلي الأعداد الأخيرة من الإصدارات الدورية التي توليها مكتبة الإسكندرية مساحة كبيرة من اهتمامها ضمن مطبوعاتها، مثل أعداد سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب": "شيشرون.. إسهاماته الفلسفية والقانونية"، و"عبد الله النديم.. سيرة الفكر والمقاومة"، و"الأخلاق عند أرسطو"، و"كليوباترا السابعة.. سيرة ملكة صنعت قدرها"، و" إدوار الخراط.. مغامرة الفكر وسيرة الكتابة".

بالإضافة إلي العدد السابع والخمسين من مجلة "ذاكرة مصر"، والعدد الرابع من دورية "قبطيات سكندرية"، والعدد السابع من دورية "علوم المخطوط"، والعدد التاسع من "ذاكرة العرب"، وغيرها من أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك في النسخة ال 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال جناحين أحدهما للبيع بصالة (1) جناح رقم (B5)، وآخر شرفي للعرض والاطلاع بصالة (3) جناح رقم (B2)، تقدم من خلالهما لجمهور المعرض أكثر من 500 عنوان من أحدث وأبرز إصدارات المكتبة التي تتميز بالتعددية في تناول مختلف تخصصات العلوم والمعارف الإنسانية، إلي جانب التنوع في أساليب الطباعة من طبعة فاخرة مميزة إلي طبعة إقتصادية، وذلك حرصًا من مكتبة الإسكندرية علي أن يناسب منتجها الثقافي والمعرفي كافة الفئات والشرائح المجتمعية.

كما حرصت مكتبة الإسكندرية على تقديم خصم مميز لجمهور المعرض هذا العام يُقدر بقيمة 20% على كافة مطبوعاتها داخل المعرض ينتهي هذا الخصم بإنتهاء المعرض مباشرةً.