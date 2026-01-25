مكتبة الإسكندرية تستقبل نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات

استقبلت مكتبة الإسكندرية الدكتور محمد أحمد المر؛ نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة ووفد مرافق له، في زيارة استقبله خلالها الدكتور محمد سليمان؛ القائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية نيابةً عن الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ورافقه الأستاذة هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام.

اصطحب الدكتور محمد سليمان الدكتور محمد المر والوفد المرافق له في جولة تفقدية داخل معالم ومراكز المكتبة المختلفة، أبرزها قاعة الاطلاع الرئيسية بالمكتبة بما تضمنه من مطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة ومعرض الخط العربي، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومعرض محمد حسنين هيكل، ومعرض الإسكندرية عبر العصور، ومعرض شادي عبد السلام.

كما اطلع الدكتور المر والوفد المرافق له خلال الجولة علي أبرز مشروعات المكتبة الثقافية والرقمية والتكنولوجية، فضلاً عن المواد المعرفية والتراثية التي تحتويها المكتبة، وهو ما أثني عليه مشيداً بدور مكتبة الإسكندرية الريادي في نشر الثقافة والمعرفة كونها أحد أكبر الصروح الثقافية والفكرية والتنويرية في الشرق الأوسط والعالم.



وفي نهاية الجولة أهدي الدكتور محمد سليمان الدكتور محمد أحمد المر مجموعة من أبرز إصدارات مكتبة الإسكندرية.