توك شو

طقس متقلب على مدار 3 أيام .. تراجع الحرارة وأتربة.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

حذّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من موجة جوية شديدة التقلب تضرب البلاد على مدار ثلاثة أيام، تبدأ برياح دافئة محمّلة بالأتربة وتنتهي بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، ما ينعكس على صحة المواطنين والمحاصيل الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير وأحمد دياب، إن أخطر ما يميز هذه الموجة هو النشاط القوي للرياح، موضحًا: «أي نشاط للرياح في أواخر الشتاء يكون إما شديد البرودة أو دافئ، والمتوقع اليوم وغدًا رياح جنوبية دافئة محمّلة بالأتربة».

وتابع أن الرياح ستنشط بشكل ملحوظ على مناطق غرب الجمهورية، خاصة السلوم وسيوة ومطروح والواحات، قبل أن تمتد إلى الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، مشيرًا إلى أن الغبار العالق في الجو يؤدي إلى الإحساس بالدفء نهارًا، رغم استمرار البرودة الشديدة ليلًا.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن هذه الأجواء تمثل ضغطًا كبيرًا على المحاصيل الزراعية، قائلًا: «الرياح الجنوبية الجافة المحمّلة بالأتربة تؤدي إلى فقد كبير للمياه من النباتات، وقد لا ينتبه بعض المزارعين لذلك بحجة أننا ما زلنا في فصل الشتاء».

وأشار إلى أن الرياح القوية تسهم كذلك في نقل الحشرات والأمراض الزراعية مثل الأكاروس والتربس، ما يستدعي تكثيف المتابعة والفحص للمحاصيل خلال هذه الفترة.

وفيما يخص التوصيات، شدد فهيم على أهمية الحفاظ على السلامة أثناء التنقل بسبب تدهور الرؤية أحيانًا، مؤكدًا: «يُفضّل الري صباح الغد، بينما يصعب تنفيذ عمليات الرش بسبب سرعات الرياح المرتفعة حتى يوم الأربعاء، على أن يبدأ الرش بالمغذيات يوم الخميس لمساعدة النبات على تجاوز صدمة الرياح وفقد المياه».

وحول درجات الحرارة أوضح: «نستطيع وصفها بأنها دافئة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 23 و24 درجة شمالًا، وتصل إلى 27 و28 درجة جنوبًا، مع فارق كبير بين حرارة النهار والليل قد يصل إلى 13 درجة».

واختتم فهيم تحذيراته بالتنبيه على المواطنين بضرورة الانتباه لتقلبات الطقس واختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، خاصة مع الانخفاض الليلي الذي قد يصل إلى 9 و10 درجات مئوية.

