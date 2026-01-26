رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي

كرم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي.

وفاز بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة

وحصلت على المركز كلية الهندسة جامعة المنصورة، والمركز الثاني كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، والمركز الثالث كلية الهندسة جامعة عين شمس.

المراكز والمدن

1- الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء

2- الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط

2- الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بالقليوبية

الأحياء

1- حي المنتزه محافظة الإسكندرية

2- حي العجمي محافظة الإسكندرية

3- حي ثان طنطا بالغربية

القرى

1- قرية الشعراء محافظة دمياط

2- الوحدة المحلية لقروي فارس بمحافظة أسوان

3- الوحدة المحلية لقروي أسوان

جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

محافظة أسوان

جامعة كفر الشيخ

وزارة الثقافة

جائزة المبادرة الحكومية الابتكارية

منظومة الكلور السائل بالغربية

مصلحة الجمارك المصرية

مبادة تحويشة المركز القومي للمرأة

جائزة المواقع الإلكترونية

الموقع الإلكتروني للنقل البحري وزارة النقل

الشركة القابضة لكهرباء مصر

المجلس الأعلى للجامعات

جائزة الخدمات الكومية

مكتب بريد شبين الكومة

مكتب بريد موط

مكتب بريد الحصوية بالهيئة القومية للبريد

مكاتب الشهر العقاري

مكتب توثيق الإسكندرية النموذجي

نادي جزيرة الورد بالمنصورة

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكاتب التأهيل

مركز التأهيل الشامل بدمياط

مكتب تأهيل حلوان

مكتب تأهيل أخميم