قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
عبد الغفار: الرعاية الصحية في مصر استثمار استراتيجي جاذب
على هامش منتدى العقار 2026.. وزير الإسكان يعقد لقاء مع نظيره السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة بشأن حالة الطقس في رمضان 2026.. الأرصاد توضح

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين خلال هذه الفترة تفاصيل الحالة الجوية، والجميع يسأل عن حالة الجو في رمضان، وهل سيكون هناك أمطار في رمضان 2026، أو ستكون الأحوال الجوية مستقرة.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات هيئة الأرصاد الجوية، لحالة الجو خلال شهر رمضان 2026، وقالت إن رمضان هذا العام سيأتي في أواخر فصل الشتاء، والأجواء خلال الشهر الكريم ستكون شتوية، وأن رمضان 2026 سيكون في منتصف شهر 2 وحتى منتصف شهر 3.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أنها لا تستطيع تحديد قيم درجات الحرارة خلال الشهر الكريم، لكن بشكل عام ستكون الأجواء مستقرة وشتوية.

ولفتت إلى أن رمضان المقبل لن يكون به أجواء حارة، ولن تسجل البلاد ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وأن فترة الليل ستكون أجواء شديدة البرودة.

أمطار خلال شهر رمضان



وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خلال شهر رمضان، وأن الأمطار تظل موجودة حتى شهر 4، وفرص الأمطار تكون متوقعة وتختلف من محافظة لمحافظة لكن هناك أمطار حتى شهر 4 أي بعد شهر رمضان.

وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، لتحديد نوع الملابس في رمضان، ولمن يرغب أن يخرج من البيت بعد الإفطار، وأن يرتدي المواطنين ملابس تناسب حالة الجو.

وكشفت تفاصيل حالة الجو خلال الفترة الحالية، وقالت إن مصر ستشهد خلال الأيام القادمة تقلبات جوية متباينة، تشمل نشاطا للرياح وارتفاعاً وانخفاضاً في درجات الحرارة، موضحة أن البلاد تتأثر حالياً بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى الكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية، ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار.


درجات الحرارة تنخفض

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير مع غياب الشمس، لتصل في القاهرة الكبرى إلى 11–12 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة إلى 8–9 درجات، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 7–8 درجات، مع وجود برودة شديدة خلال فترات الفجر والصباح الباكر.


وأشارت إلى أن نشاط الرياح الجنوبية سيؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، خاصة في الصحراء الغربية، مع تدهور الرؤية الأفقية أحياناً لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، لافتة إلى أن هذه الظواهر مستمرة حتى يوم الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة على النهار بحوالي 3–4 درجات مقارنة بيوم الاثنين، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء إلى 20 درجة مئوية.

ارتداء الكمامات

وحذرت غانم من تعرض بعض المناطق الصحراوية والمرتفعات لفرص تكون الصقيع ليلاً، خاصة في وسط سيناء وسانت كاترين، مع تواصل نشاط الرياح الذي يقلل من فرص تكون الصقيع، مؤكدة ضرورة ارتداء الكمامات وحذر مرضى الحساسية والصدرية والجيوب الأنفية، كما شددت على أهمية القيادة بهدوء على الطرقات بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الرمال والأتربة المثارة.

حالة الجو الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الحالة الجوية أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

هل يجوز الزواج من ابنة زوجتي بعد طلاقها

هل يجوز الزواج من ابنة زوجتي بعد طلاقها؟.. عالم بالأزهر يجيب

مخطوط يتجاوز 450 عامًا

مخطوط يتجاوز 450 عامًا يبرز عبقرية الطب العربي الإسلامي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: حركة تنقلات الأئمة إجراء سنوي يراعي الأبعاد الإنسانية

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد