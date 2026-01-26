مفاجأة بشأن حالة الطقس في رمضان 2026.. الأرصاد توضح

يتابع جميع المواطنين خلال هذه الفترة تفاصيل الحالة الجوية، والجميع يسأل عن حالة الجو في رمضان، وهل سيكون هناك أمطار في رمضان 2026، أو ستكون الأحوال الجوية مستقرة.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات هيئة الأرصاد الجوية، لحالة الجو خلال شهر رمضان 2026، وقالت إن رمضان هذا العام سيأتي في أواخر فصل الشتاء، والأجواء خلال الشهر الكريم ستكون شتوية، وأن رمضان 2026 سيكون في منتصف شهر 2 وحتى منتصف شهر 3.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أنها لا تستطيع تحديد قيم درجات الحرارة خلال الشهر الكريم، لكن بشكل عام ستكون الأجواء مستقرة وشتوية.

ولفتت إلى أن رمضان المقبل لن يكون به أجواء حارة، ولن تسجل البلاد ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وأن فترة الليل ستكون أجواء شديدة البرودة.

أمطار خلال شهر رمضان





وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خلال شهر رمضان، وأن الأمطار تظل موجودة حتى شهر 4، وفرص الأمطار تكون متوقعة وتختلف من محافظة لمحافظة لكن هناك أمطار حتى شهر 4 أي بعد شهر رمضان.

وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، لتحديد نوع الملابس في رمضان، ولمن يرغب أن يخرج من البيت بعد الإفطار، وأن يرتدي المواطنين ملابس تناسب حالة الجو.

وكشفت تفاصيل حالة الجو خلال الفترة الحالية، وقالت إن مصر ستشهد خلال الأيام القادمة تقلبات جوية متباينة، تشمل نشاطا للرياح وارتفاعاً وانخفاضاً في درجات الحرارة، موضحة أن البلاد تتأثر حالياً بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى الكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية، ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار.



درجات الحرارة تنخفض

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير مع غياب الشمس، لتصل في القاهرة الكبرى إلى 11–12 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة إلى 8–9 درجات، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 7–8 درجات، مع وجود برودة شديدة خلال فترات الفجر والصباح الباكر.



وأشارت إلى أن نشاط الرياح الجنوبية سيؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، خاصة في الصحراء الغربية، مع تدهور الرؤية الأفقية أحياناً لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، لافتة إلى أن هذه الظواهر مستمرة حتى يوم الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة على النهار بحوالي 3–4 درجات مقارنة بيوم الاثنين، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء إلى 20 درجة مئوية.

ارتداء الكمامات



وحذرت غانم من تعرض بعض المناطق الصحراوية والمرتفعات لفرص تكون الصقيع ليلاً، خاصة في وسط سيناء وسانت كاترين، مع تواصل نشاط الرياح الذي يقلل من فرص تكون الصقيع، مؤكدة ضرورة ارتداء الكمامات وحذر مرضى الحساسية والصدرية والجيوب الأنفية، كما شددت على أهمية القيادة بهدوء على الطرقات بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الرمال والأتربة المثارة.